Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ıslıklanmayı hak ediyor mu? 'Uzun sürerse ayrılığa kadar gider'

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2 Eylül 2020: Galatasaray, bir süredir İstanbul'da kulüple sözleşme imzalamak için bekleyen 22 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun transferini resmen açıkladı.

Başakşehir altyapısından ayrılan ve önce 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da, ardından 2. Lig ekibi 24 Erzincanspor'da birer sezon geçiren genç Kerem, Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçında kalitesini tüm Türkiye'ye göstermiş, takip eden sezonda ise Sarı-kırmızılı kulübün yolunu tutmuştu.

HALI SAHALARIN ARANAN YETENEĞİ

Başakşehir altyapısında oynadığı dönemde bir halı saha uygulaması olan 'rakipbul'da ücreti mukabilinde maçlara çıkan Kerem Aktürkoğlu, uygulamanın en çok aranan isimlerindendi.

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BAŞAKŞEHİR'DE KAYIP 4 YIL

Nisan 2022'de verdiği röportajda Başakşehir altyapısında yaşadıklarını anlatan Kerem, futbol gündemini sarsan sözler kullanmıştı.

Röportajda özetle "Askerlik gibiydi, 4 yılım çalındı, top kaybettin diye küfürler eden antrenör vardı, bir çocuğa nasıl böyle davranırsınız" şeklinde ifadeler kullanan Kerem'e, dönemin Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu da yanıt vermiş ve "Biz de küçükken yaşadıklarımızı anlatsak kitap olur." demişti.

İKİ MAÇTA BİR GOLE KATKI VERİYOR

Galatasaray'da 4. sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda çıktığı toplam 154 maçta 41 gol atıp 38 de asist yaptı. Katkı verdiği gol sayısı 79 olan Kerem, çıktığı her iki maçtan birinde takımına gol katkısı sunduğu bir performans ve devamlılık içerisinde.

AŞK-NEFRET İLİŞKİSİ: SEVGİ VE ISLIK...

Şu anda kadrosunda Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Dries Mertens gibi yıldızları barındıran Galatasaray'da hata yapma kredisi en düşük futbolcu Kerem Aktürkoğlu olarak göze çarpıyor. Son olarak Gaziantep FK maçında oyundan çıkarken ıslıklanan milli futbolcu hemen hemen skora katkı yapamadığı her maçta tribünlerin ve sosyal medyanın tepkisini çekiyor.

Gsterilen tepkinin yanı sıra Kerem'i performansından ötürü destekleyen, 'Golü kaçırdı ama pozisyona girmesi, golü kovalaması da olumlu' şeklinde yapılan yorumları da es geçmemek lazım.

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"SADECE GOL ATTIĞIN, ASİST YAPTIĞIN ZAMAN İYİSİN DENMESİ DOĞRU DEĞİL"

Galatasaray'ın 3-1 kazandığı İstanbulspor maçında iki gol atan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada kendisine gösterilen tepkiler hakkında şunları söylemişti:

Ben hiçbir zaman sahaya birilerine bir şeyler kanıtlamak için çıkmıyorum. Takım arkadaşlarımın, takımımın, hocamın neye ihtiyacı varsa onu sahada yansıtmak için çıkıyorum. Mevkii gerekmeksizin. Hocam bana oraya geç dediği zaman ya da buraya geç dediği zaman oynuyorum. Pozisyonlar kaçıyor, dünyada tek pozisyon kaçıran futbolcu değilim. Benden daha fazla pozisyon kaçıran, daha kötü pozisyon kaçıran futbolcular da vardır illa ki. Ama ben futbola öyle bakmıyorum. Pozisyonun tabii ki kaçmaması gerekiyor. Ben kaçırdıktan sonra benden daha fazla kimse üzülemez. Eve gittiğim zaman bununla ilgili özeleştiriyi veya kendime söylediğim kötü sözleri kimse bana söylemiyordur. Ama ben maç bittikten sonra onları geride bırakıyorum. Çünkü bırakmak zorundayım. Bir sonraki maça onları taşımamam gerekiyor. Belli bir dönem bitiricilik konusunda gol olmadı. Ben normalde egoist bir insan değilim ama kendimle ilgili söylersem bitiricilik konusunu söyleyebilirim. Çünkü bu konuda kendimi çok daha fazla geliştirebileceğime de inanıyorum, antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun bunun üzerine de gidiyorum. Geldiğim seneden beri bitiricilik konusunda hiçbir zaman sıkıntı yaşamamıştım. Sadece iki hafta önce bitiricilik konusunda ‘Harikasın’ diye övgüler yağdıran medya tarafının iki hafta sonra ‘Kerem’in bitiriciliği kötü’ demesi biraz beni üzüyor. Çünkü bazı şeylerin tutarlı olması gerekiyor. Tabii ki gol kaçtıktan sonra tepkiler olabilir, taraftarın tepkisi olabilir. Bunlar gayet normal ama bunun böyle gerçekten bir sıkıntıymış gibi veya bir eksikmiş gibi yansıtılması bence doğru değil.

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Bugün 2 gol attım, geçen hafta da iki gol attım. Bundan sonraki maçlar belki gol atamayabilirim ama ben gol atamadığım maçlarda da daha etkili maçlar çıkardım. Sadece gol atıldığı zaman çok iyisin, iyi işler başarıyorsun denmesi doğru değil. Bu hepimiz için geçerli sadece kendim için demiyorum. Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok güzel mücadele ettiler.

UĞUR MELEKE: FUTBOLCULAR PROTESTO EDİLEBİLİR AMA KEREM'E YAPILAN PROTESTO HAKSIZ

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, futbolcuların maç sırasında protesto edilmesi ve Kerem Aktürkoğlu'na yapılan protestolar hakkında şunları söyledi:

Ben genel olarak tribünlerin sporcu protestosunun çok ölümcül bir hata olduğunu düşünmüyorum. Kamuoyunda genel olarak böyle bir algı var. 'Futbolcuları maç sırasında protesto etmeyin, futbolcular olumsuz etkileniyor.' diye bir algı var. Ben bu kanaatte değilim. Futbolcu maç sırasında protesto edilebilir. Küfür yoksa, hakaret yoksa, performansı iyi değilse ve tribünler performansıyla ilgili ıslıklı protesto yapıyorsa, beyaz mendil sallıyorsa bu tarz hakaret içermeyen protestoların doğal olduğunu, tribünlerin bu tarz protestolarda bulunabileceğini düşünüyorum. Nasıl ki iyi performansı desteklemek normalse kötü performansı ıslıklamakta da bir anomali görmüyorum.

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Kerem Aktürkoğlu özelinde sorarsanız Kerem'in protesto edilecek bir performansı yok ortada. Gayet iyi oynuyor,i %100'ünü veriyor. Son dönemde Kerem ile ilgili yapılabilecek tek eleştiri gol kaçırması, pozisyonlarda yüzdesinin düşük olması olabilir. Bu da futbolcunun başına gelebilecek bir durum. Çalışmamayla, disiplinsizlikle veya eksik hazırlanmayla ilgili değil. Genel olarak tribünlerin futbolcuları protesto edebileceğini düşünsem de Kerem Aktürkoğlu'na yapılan protesto haksız.

HASAN KABZE: PROTESTOLAR HAKSIZ! BU ÇOK UZUN SÜRERSE TAKIMDAN AYRILIRSIN

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Kabze, Spor Arena'dan Muhammet Duman'a konuyla ilgili şunları söyledi:

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Maçta Galatasaray taraftarının hepsi Kerem’i ıslıklamadı. Gaziantep maçında oyun 1-1 olduğunda yaşanan stresten dolayı belli bir taraftar grubu Kerem’i ıslıkladı. Kerem, Galatasaray’ın en önemli oyuncularından birisi. Zaman zaman pozisyon kaçırsa da Galatasaray için orada bulunması bile çok önemli. Dolayısıyla bazen böyle protestolar olabilir ama bence haksız bir tepki. Kerem, son vuruşlar için çok çalıştığını ve kendini geliştirdiğini söyledi. Bence kendini geliştirdi, daha da iyi olabilir. Kerem’e bence şu an olumsuz olarak yapılan her şey bence haksızdır. Takım için mücadele etmeyen ve gerçekten elinden geleni yapmayan bir futbolcu ıslıklanabilir, bunda bir problem yoktur. Oyuncunun yaptığı ihanet olduğu için bu yüzden bir sıkıntı yoktur. Ama bazı futbolcular vardır ki her ne kadar yetenekli olursa olsun taraftarla bir şekilde yıldızı barışmaz. Dolayısıyla bunu düzeltebilmesi için de çok çalışıp, çok faydalı olması gerekiyor. Bizim zamanımızda da böyle şeyler vardı ama bu futbolun doğasında olan bir şeydir. Taraftar memnun değilse tabii ki ıslıklar, tepki verir. Bizim zamanımızda da yaşandı bu durumlar ama sonuçta profesyonel oyuncularsınız. Psikolojik olarak etkileniyorsunuz ama bu hiçbir zaman için antrenmanlarda çalışmamayı veya saha içinde yüzde yüzünüzü vermemeye engel olacak bir durum değil. Psikolojik olarak etkileniyoruz ama bunu tersine çevirecek olan yine bizleriz. Dolayısıyla iyi bir performanstan sonra tekrar iyi şeyler duyduğumuzda performansımız yeniden artıyor. Zaman zaman bu ıslıklanma olayı herkese oluyordu. Trabzonspor’daki döneminde Volkan Şen de yaşamıştı bunu. Galatasaray dönemimde vardı bu olaylar, açıkçası sevilmeyen oyuncu ıslıklanıyordu. Hatta sevilen oyuncu bile zaman zaman ıslıklanıyordu. Önemli olan bu tepkilerin o anlık olması ve uzun sürmemesi. Çok uzun sürerse zaten takımdan ayrılıyorsun veya performansını sergileyemiyorsun.

OLCAN ADIN: ISLIKLAMAK YERİNE BAŞ ÜSTÜNDE TUTMAK GEREK

Galatasaray'ın bir başka eski futbolcusu Olcan Adın da konuyla ilgili Spor Arena'dan Muhammet Duman'a şöyle konuştu:

Gaziantep FK maçını izledim. Kerem Aktürkoğlu, bence kötü bir performans göstermedi. Maçın içinde göstermiş olduğu performansa dayalı olarak o maçta ıslıklanmayı hiçbir zaman hak etmedi. Hiçbir futbolcu ıslıklanmamalı, futbolcularda tabii ki de inişler ve çıkışlar olacaktır. Oyuncunun zorlanacağı zamanlar da olacak ama ıslıklanmayı hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Süper Lig’in ikinci yarısı başladı ve her futbolcunun performansı takımı için önemli. Sosyal medyada yazılanlar ister istemez bütün insanları etkiliyor. Futbol dahil çoğu sektör sosyal medyadan yönetiliyor sanki. Kendi dönemimizde de ıslıklanma vakaları çok yaşadık. Trabzonspor’da oynarken Volkan Şen, bu ıslıklamalar ve kendi taraftarının protestoları yüzünden oyundan çıkmak istemişti. Ben de çok ıslıklandım, insan ister istemez üzülüyor. Çünkü rakip taraftar değil de kendi taraftarınız sizi ıslıklıyor ve bu moral bozucu olabiliyor. Kerem, Galatasaray’a çok başarılar kazandırmış ve Türk futbolu için çok önemli olan bir oyuncu. Ben Kerem’in futbolculuğunu ve performansını inanılmaz bir şekilde beğeniyorum. Ayrıca Kerem, Galatasaray’ın takım kaptanı. Hiçbir futbolcu, özellikle de kaptanlar ıslıklanmamalı. Böyle futbolcular ıslıklanmak yerine baş üstünde tutulmalı. Galatasaray’ın ve Kerem’in birbirlerine çok ihtiyacı var. Bizlerin de Türk futbolu olarak Kerem’e çok ihtiyacımız var. Kerem’in tabii ki de performans düşüklüğü olabilir. Bu Kerem’in ıslıklanarak performansının yukarılara çıkacağı anlamına gelmez. Takım ve taraftar olarak futbolcularına daha çok sahip çıkmaları gerekiyor, özellikle de Türk futbolculara. Bizler Türk futbolcular olarak ülkemizde yaşıyoruz ve bu ıslıklanmalar bizi gerçekten de çok olumsuz etkiliyor. Kerem’i de bu durum olumsuz etkilemiştir ama Okan Hoca onunla konuşarak bir şekilde orta yolu bulmuşlardır diye düşünüyorum.

SOKAK NE DİYOR?

Kerem Aktürkoğlu'nun ıslıklanmasını geçtiğimizhaftalarda sokakta Galatasaraylı taraftarlara sormuştuk. Videoyu Spor Arena Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.