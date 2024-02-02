Son Dakika: Galatasaray Bakambu'yu KAP'a bildirdi! İşte yeni takımı ve kasaya girecek bonservis ücreti...

Haberin Devamı

Galatasaray, Sacha Boey'in ardından bir futbolcusunun transferinde daha mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki Kongolu forvet Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transferini gerçekleştirdi.

Transferle ilgili açıklama gece geç saatlerde Galatasaray'dan geldi. Sarı kırmızılı kulüp, oyuncu için Real Betis'in 5 milyon euro net ücret ödeyeceğini duyurdu. Bununla birlikte 5.050.000 Euro şarta bağlı bonuslar bulunduğu aktarıldı.

Sezon başında 700 bin euroya edilen Demokratik Kongolu, böylece kariyerine La Liga'da devam edecek.

BAKAMBU 5+5 MİLYON EUROYA REAL BETIS'TE!

Kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Cedric Bakambu’nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompie SAD, şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir"

Haberin Devamı

Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu’nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 euro garanti ücret ile net 5.050.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. pic.twitter.com/tHNh7bKywv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 2, 2024

BU SEZON İKİ GOL ATTI

Bakambu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 10, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta forma giyerken, iki kez gol sevinci yaşayarak bir de asist katkısında bulunmuştu.

32 yaşındaki golcü oyuncu kariyerinde Bursaspor, Villarreal ve Marsilya gibi takımların formasını terletmişti.

GALATASARAY'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp, Real Betis ile anlaşmaya varan Bakambu'ya yayımladığı veda mesajıyla teşekkür etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Cedric. Bundan sonraki kariyerinde başarılar" denildi.

Haberin Devamı

Öte yandan İspanyol ekibi de transferi resmi site ve sosyal kanallarından duyurdu;

📣 OFICIAL | Cédric Bakambu, nuevo jugador del #RealBetis 🆕😌



¡Bienvenido, @Bakambu17! ✌💚 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 2, 2024

SACHA BOEY'IN ARDINDAN BONSERVİS GELİRİYLE SATIŞ

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde de Sacha Boey'i 30+5 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e satmıştı. Sacha Boey bu rakamla Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak kayıtlara geçmişti.

Bakambu da sezon başında 700 bin euro bonservis bedeliyle takıma katılmıştı. Ancak bekleneni veremeyen oyuncu çok daha yüksek bir rakama elden çıkarılmış oldu.