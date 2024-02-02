Galatasaray'a Sacha Boey’in yerine 13 kupalı Serge Aurier geliyor

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Sacha Boey’in Bayern Münih’e transfer olmasının ardından sağ bek arayışına giren Galatasaray yönetimi, Fildişi Sahilli Serge Aurier ile anlaştı. Sarı kırmızılılar, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Nottingham Forest’ta forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun kendisi ve kulübü ile kesin anlaşma sağladı. Halen kaptanlığını yaptığı Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Auirer, sezon sonuna dek kiralık olarak transfer edildi.

GALATASARAY, SEZON SONUNA DEK OYUNCUYA 650 BİN EURO ÖDEYECEK

DHA’nın haberine göre Galatasaray, Nottingham Forest’a herhangi bir kira bedeli ödemeyecek, futbolcuya 650 bin Euro verecek. Sarı kırmızılıların diğer sağ bek adayı Lorenz Assingnon’un transferi ise, Burnley’in devreye girmesi sonrası rafa kaldırıldı. Futbolcuyu önce bedelsiz kiralamayı kabul eden Rennes, Burnley talip olunca karar değiştirip kira ücreti ve sözleşmeye zorunlu satın alma maddesi konulmasını istedi; Galatasaray ise bunu kabul etmeyip Aurier’i aldı.

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AFRİKA KUPASI’NDA MÜCADELE EDEN FİLDİŞİ SAHİLİ’NİN KAPTANI

Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan Serge Aurier, sağ bek mevkisinin yanı sıra stoperde ve orta sahada da görev yapabiliyor. Kariyerinin en parlak dönemini Paris Saint-Germain’de (PSG) geçiren Aurier, bu kulüpte 2 Fransa Ligi, 3 Fransa Lig Kupası, 3 Fransa Kupası, 4 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Aurier ayrıca Fildişi Sahili Milli Takımı ile 2015 yılında Afrika Uluslar Kupası’nı kaldırdı. Tecrübeli oyuncu, halen devam eden Afrika Kupası’nın sona ermesinin ardından Galatasaray’a katılacak.

NOTTiNGHAM FOREST’TA BU SEZON 12 MAÇ OYNADI

31 yaşında ve 1.76 metre boyundaki Serge Aurier bu sezon Nottingham Forest formasıyla Premier Lig’de 12 maça çıkarken 2 de asist yaptı. Yıldız oyuncu için PSG 10, Tottenham 25 milyon Euro

bonservis bedelleri ödedi.