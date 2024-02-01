Al-Nassr, Inter Miami'yi Anderson Talisca ile perişan etti! Lionel Messi üzüldü, Cristiano Ronaldo sevindi

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Suudi Arabistan’da düzenlenen Riyad Sezon Kupası’nda İnter Miami ile Al-Nassr kozlarını paylaşırken Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin görüntüsü olay oldu.

Suudi Arabistan’da geçtiğimiz günlerde başlayan ve 8 Şubat'ta sona erecek olan Riyadh Cup’ta, futbol dünyasının efsane isimleri karşı karşıya gelirken gözler Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin kozlarını paylaşacağı Inter Miami ile Al-Nassr maçındaydı.

FUTBOLSEVERLERİ ÜZDÜ

Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, bu maçla belki de son kez rakip olmaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Ronaldo ile Messi'nin karşı karşıya gelmesinin beklendiği Al Nassr ile Inter Miami arasındaki hazırlık maçında, futbolseverler açısından büyük bir hayal kırıklığı yaşandı.

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Al Nassr'da forma giyen Ronaldo sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Inter Miami'de oynayan Messi ise hafif sakatlığı sebebiyle yedek kulübesinde başladı.

AL-NASSR ÜSTÜN OYNADI

Al-Nassr, Anderson Talisca'nın hat-trick yaptığı hazırlık mücadelesinde Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Otavio, 10. 51. ve 73. dakikalarda Anderson Talisca, 12. dakikada Aymeric Laporte ve 68. dakikada Mohammed Khalil Marran kaydetti.

MESSI SONRADAN OYUNA GİRDİ

Cristiano Ronaldo'nun süre almadığı maçta Lionel Messi ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.

AYMERİC LAPORTE AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Suudi ekibinin ikinci golünü kaydeden Aymeric Laporte, kendi yarı sahasında yaptığı harika vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Aymeric Laporte'un çılgın golü sonrası Al Nassr cephesinde büyük sevinç yaşanırken hem taraftarlar hem de maçı anlatan spiker gözlerine inanamadı.

Aymeric Laporte'un golü, sosyal medyadan binlerce kez paylaşılırken karşılaşmayı tribünden takip eden Cristiano Ronaldo da hayranlıkla alkışladı.

🔥🔥🔥 Aymeric Laporte!pic.twitter.com/DQZDpDnbqo —Spor Arena (@sporarena) February1, 2024

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RONALDO YOKSA TALİSCA VAR

Al Nassr - Inter Miami mücadelesine damga vuran isimse Beşiktaş'ta da bir dönem forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca oldu.

Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda Inter Miami karşısında hat-trick yapan Talisca, gol sevincini ise Portekizli yıldızla özdeşleşen şekilde yaptı.

O GÖRÜNTÜ OLAY OLDU

Al-Nassr, Inter Miami karşısında erken goller bulurken Suudi rejisi mücadeleyi tribünde takip eden Ronaldo ile yedek kulübesinde oturan Messi'yi yakın çekime aldı.

Cristiano Ronaldo'nun keyifli bir şekilde gülümsediği görülürken Messi'nin üzgün hali dikkat çekti.

MESSİ - RONALDO ÇEKİŞMESİNDE 36 MAÇ

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İlk kez 23 Nisan 2008 yılında birbirine karşı oynayan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, toplamda 36 kez karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 16’sını Lionel Messi kazanırken Cristiano Ronaldo ise 11 maçta sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Lionel Messi birbirlerine karşı oynadıkları maçlarda 22 gol ve 12 asiste imza atarken Cristiano Ronaldo ise 21 gol atıp 1 de asist yaptı.