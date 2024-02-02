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Galatasaray, Bakambu yerine Carlos Vinicius'u transfer ediyor

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#Transfer#Galatasaray#Carlos Vinicius
Galatasaray, Bakambu yerine Carlos Viniciusu transfer ediyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 10:48

Cedric Bakambu'yu 5+5 milyon euro karşılığında Real Betis'e gönderen Galatasaray, Premier Lig'den forvet transferi yapıyor.

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Cecric Bakambu'yu 5+5 milyon euro karşılığında Real Betis'e gönderen Galatasaray'da santrfor olarak Mauro Icardi ve Halil Dervişoğlu kalmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Premier Lig'den forvet transferi yapmak üzere.

Brezilya'dan UOL Esporte muhabiri Bruno Andrade'nin haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u kiralık olarak kadrosuna katıyor. Haberde Vinicius ile Brezilya ekipleri Bahia ve Palmeiras'ın da ilgilendiği ancak tercihinin Galatasaray olduğu ifade edildi.

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1.90 boyuncaki Brezilyalı santrfor, bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 306 dakika süre alıp 2 gol kaydetti.

2019 yazında Napoli'den Benfica'ya 17 milyon euro bonservis karşılığı transfer olan 27 yaşındaki Vinicius, 202 yazında 5 milyon euro karşılığı Fulham'a imza atmıştı.

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SOL BEKTE LEVENT MERCAN BİR ADIM ÖNDE

Angelino ile yollarını ayıran ve bu bölgeye de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu. Kulübü Rangers ile yapılan görüşmelerde İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz’ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi. Bu konuda alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Levent Mercan transferine yoğunlaştı. 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan Karataş + 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Tarafların bugün yeniden görüşmesi ve transferin sonuca bağlanması bekleniyor.

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#Transfer#Galatasaray#Carlos Vinicius

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