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Galatasaray'da sıcak saatler! Aurier transferinde pürüz çözüldü

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#Galatasaray#Transfer#Serge Aurier
Galatasarayda sıcak saatler Aurier transferinde pürüz çözüldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 13:40

Transferde sıcak saatler geçiren Galatasaray'da dün anlaşıldığı belirtilen Serge Aurier anlaşmasında pürüz çıkmıştı. Hemen Youcef Atal'i gündemine alan Sarı-kırmızılı kulüp, Aurier'de çıkan pürüzü çözdü. Transferin resmen açıklanması bekleniyor.

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Galatasaray, UEFA listesinin son gününde transferde sıcak gelişmeler yaşıyor.

Sağ bek Lorenz Assignon'un Burnley'e gitmesinin ardından anlaşmaya varılan Serge Aurier'de çıkan son dakika pürüzleri çözüldü.

Fabrizio Romano, Galatasaray ile Nottingham Forest arasında ödemeplanıyla ilgili pürüzlerin çözüldüğünü ve tarafların transfer için yeniden masaya oturduğunu duyurdu. Askıya alınan transfer görüşmelerinin tamamlanmak üzere olduğu ve gün içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade ediliyor.

Pürüzün çözülmesinde Aurier'nin Galatasaray'a gelme isteğinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

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SOL BEKTE LEVENT MERCAN BİR ADIM ÖNDE

Angelino ile yollarını ayıran ve bu bölgeye de takviye yapmayı planlayan Galatasaray, bir süredir milli sol bek Rıdvan Yılmaz ile ilgileniyordu. Kulübü Rangers ile yapılan görüşmelerde İskoç ekibinin 5 milyon Euro bonservis talebinin yanında, Rıdvan Yılmaz’ın da yıllık 1.6 milyon Euro istemesinin ardından transfer durma noktasına geldi. Bu konuda alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Levent Mercan transferine yoğunlaştı. 23 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük, Kazımcan Karataş + 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Tarafların bugün yeniden görüşmesi ve transferin sonuca bağlanması bekleniyor.

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#Galatasaray#Transfer#Serge Aurier

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