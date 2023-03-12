Galatasaray'da ilk maçında golle tanışan Nicolo Zaniolo İtalya ve dünya basınında! 'Rüya gibi başlangıç! Mancini'ye mesaj...'

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun Sarı-kırmızılı takımdaki kariyeri rüya gibi başladı.

Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında iki gol atıp 1 de asist yapan Zaniolo, ilk Süper Lig maçında da gol atarak taraftara merhaba dedi.

"BU GOL MUHAMMED VE DEPREMDEN ETKİLENEN HERKES İÇİN"

Kasımpaşa maçı sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Zaniolo; "Belki de Türkiye tarihindeki en kötü dönemlerden birinde buraya geldim. Depremde evsiz kalan insanlar oldu, bu maçı onlara armağan ediyoruz. Çok mutlu da olamıyoruz, acılarımız çok yeni. Forma numaram ve bu gol de Muhammed Emin için... Ailesi için, depremde hayatını kaybedenler ve kalanlar... Hepsi için. Hayata devam etmek zorundayız." sözlerini konuştu.

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ZANIOLO'NUN İLK GOLÜ İTALYAN VE DÜNYA BASININDA

İtalyan futbolunun yıldızlarında olması beklenen ancak sakatlığı sonrası Roma'da tutunamayıp Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nun ilk maç performansı başta İtalya olmak üzere Avrupa ve dünya basınında yer buldu.

"RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ"

SKY İTALYA: "Zaniolo, Galatasaray formasıyla ilk lig maçında Kasımpaşa'ya karşı galibiyet golünü atarak rüya gibi bir ilk maç oynadı. Eski Romalı, ikinci yarıda sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı mükemmel vuruş ile takımına 3 puanı kazandırdı"

"ZANIOLO TÜRKİYE'DE ANINDA BELİRLEYİCİ OLDU"

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): Zaniolo'nun Türkiye'ye etki etmesi 11 dakika sürdü. evre arasının ardından Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi ve golünü attı. Nicolo Zaniolo'nun İstanbul'da Galatasaray ile mutluluk hikayesi bu. Bu kez golün anlamı farklı. Puan tablosunun zirvesindeki Galatasaray için yarış adına önemliyken Roma ile tatsız bir ayrılık yaşayan Zaniolo için gerçek bir yeniden başlangıç oldu. Yeni taraftarları onu tezahüratları ile karşıladı. Şimdiden İngiltere'ye ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçına odaklanmış olan Roberto Mancini'nin yüzü gülüyordur. Savruk çocuk, geri dönmüş olabilir. Ona bir şans daha vermek için en uygun an olabilir. Mancini bunu düşünecektir."

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"ZANIOLO'NUN TÜRKİYE'DEKİ İLK MUTLULUĞU"

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA): Roma'nın eski oyuncusu, Süper Lig'deki ilk maçında hemen belirleyici oldu. Devre arasının ardından Okan Buruk tarafından oyuna sokuldu, Kasımpaşa karşısında sol ayağıyla yaptığı isabetli vuruşla maçı çözdü.

"ZANIOLO'DAN SÜPER BAŞLANGIÇ"

SPORT MEDIASET (İTALYA): Nicolo Zaniolo, ilk maçında Galatasaray için soucu belirledi. Yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkan Roma'nın eski futbolcusu, ligdeki ilk golünü hemen attı ve takımına 1-0'lık galibiyeti ve 3 puanı getirdi.

"İLK GOL İÇİN 12 DAKİKA"

SPORTAL (İtalya): Zaniolo, Türkiye'de ilk maçında skoru belirledi. Roma'nın eski futbolcusu oyuna girip golünü attı ve takımına galibiyeti getirdi.

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"REKOR TRANSFER GALİBİYETE TAŞIDI"

LIGABLATT (ALMANYA): Cumartesi akşamı Türkiye Süper Ligi'nin lideri Galatasaray, aynı şehrin takımı Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, zorlu geçen mücadeleden galip ayrılmayı başardı. Akşamın golünü Galatasaray'ın 15 milyon Euro'luk yıldızı Nicolo Zaniolo attı. Zaniolo, Galatasaray'ın ve Türkiye liginin en pahalı ikinci oyuncusu.

"GALATASARAY'A 3 PUANI GETİRDİ"

A BOLA(PORTEKİZ): Ara transfer döneminde Mourinho'nun Roma'sından ayrılarak Galatasaray'a transfer olan Zaniolo, ilk resmi maçında Kasımpaşa'ya karşı 57. dakikada skoru belirleyen golü atarak takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

"ZANIOLO İLE GELEN REKOR"

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VOETBAL (HOLLANDA): Maça yedek kulübesinde başlayan Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a galibiyeti getiren isim oldu. 23 yaşındaki orta saha, Roma'nın gitmesine izin vermesiyle Galatasaray'a imza atmıştı. İkinci yarının başında Yunus Akgün'ün yerine oyuna giren Zaniolo, daha 15 dakika geçmeden golünü attı. Eski Vitesseli Milot Rashica'nın pasında tereddüt etmeden net bir şut çekti ve takımına 3 puanı getirdi. Galatasaray bu galibiyetle 14 maçlık galibiyet serisi rekoruna imza attı.

"İLK MAÇTA HARİKA GOL"

INDEX (HIRVATİSTAN): Nicolo Zaniolo, Roma taraftarlarının gözdesiydi ve Francesco Totti'nin yerini alacaktı. Kulüp yönetimi ile ilişkiler kötüye gitti ve Zaniolo, transfer olmak istedi. Süreç, şaşırtıcı bir şekilde 15 milyon Euro'ya Türk devi Galatasaray'a gitmesiyle sona erdi. Bugün, yeni kulübü için ilk resmi maçına çıktı ve Kasımpaşa'ya karşı galibiyeti getiren golü attı.

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"RÜYA GİBİ BAŞLANGIÇ"

SPORT-FM (YUNANİSTAN): İkinci yarının başında oyuna giren eski Romalı yıldız, güzel bir gol ile 3 puanı kazandırarak üst düzey kalitesini gösterdi. İlk resmi maçını ve ilk golünü çok güçlü duygularla yaşadı. Maçın bitiminden hemen sonra bayrakla sahayı turladı.

"GALATASARAY ZANIOLO'NUN GOLÜYLE 63 YILLIK REKORU KIRDI"

TRIVELA (BREZİLYA): Kasımpaşa'ya karşı 1-0'lık galibiyeti getiren isim Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo oldu. Devre arasında oyuna dahil olan Zaniolo, oyundaki 12. dakikasında golünü attı.