Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından Okan Buruk'a Zaniolo uyarısı! İlk maçında golle tanıştı ama...

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Spor Toto Süper Lig 25. hafta maçında Kasımpaşa'yı konuk eden lider Galatasaray, yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle galibiyete uzandı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Zaniolo, ikinci yarının başında Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi. İtalyan yıldız 57. dakikada golünü atarak takımını öne geçirdi. Orta sahanın ilerisinde topu alan Zaniolo, iki rakibinin arasından topu Rashica'ya çıkardı, Kosovalı takım arkadaşının pasıyla ceza alanına hareketlenen İtalyan yıldız sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve takımına 3 puanı getiren golü kaydetti.

Zaniolo, Alexandru Cicaldau'dan (Ağustos 2021 vs Giresunspor) bu yana Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

GALATASARAY'DAN REKOR SERİ

Kasımpaşa'yı yenerek ligde art arda 14. galibiyetini alan Galatasaray, Beşiktaş'ın(1959/60 sezonu) 13 maçlık serisini geride bırakarak Süper Lig tarihinin en uzun galibiyet serisi rekorunun yeni sahibi oldu.

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Galatasaray bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Trabzonspor, Gaziantep FK (Hükmen) ve Kasımpaşa'yı yenmeyi başardı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus, Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetini değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: OKAN BURUK'A ÇOK YAKIŞTI

10 Şubat 1993 gününde güneşli bir öğleden sonra idi. Trabzonspor’la Galatasaray, Türkiye Kupası’nda karşılaşıyorlar ve ben de birkaç ortaokul arkadaşımla beraber okuldan kaçmış, Okan’ı izliyordum. Evet gerçekten de Okan’ı izliyordum, zira o sıralar bir Galatasaray maçını en heyecanlı kılan şey onun oynamasıydı.

Daha 19’unda Galatasaray formasını sırtına geçirmiş, hemen hemen tüm maçlarda ilk 11 oynamıştı. O sezon daha çok forvet arkası oynuyor, zekasıyla, dinamizmiyle parmak ısırtıyordu. O güne kadar ligde 14 maça çıkmış tam 10 asist yapmış Okan. Bir kıyas yapmak gerekirse, o sıralarda Arda Güler’den sadece 10 ay büyük.

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MUHTEŞEM BiR KARiYER

Trabzonspor’a karşı da o gün oyuna mükemmel başlamış, hareketliliğiyle baş döndürmüştü. Ancak maalesef dakikalar sonra o talihsiz an yaşandı. 40’ıncı dakikada Soner’le girdiği ikili mücadelede ayağı kırıldı ve benimle beraber muhtemelen milyonları hüzne boğdu o kare. Okan Buruk futbolcuyken de vazgeçmeyen bir karakterdi. O sakatlıktan döndü, sayısız kupa ve madalya kazandı futbolculuğunda. Muhteşem bir kariyer bıraktı geride. UEFA Kupası şampiyonu bir Galatasaray efsanesi olarak yerini aldı tarihte.

HER YERDE iZ BIRAKTI

Ancak bence teknik direktör Okan Buruk’u birçok meslektaşından ayıran şey, büyük takım hocalığının ona yıldız futbolculuğundan dolayı otomatik olarak ikram edilmemesi. Buruk’un bu görevi tırnaklarıyla kazıyarak, sonuna kadar hak ederek alması. Elazığ’da, Gaziantep’te, Rize’de, Akhisar’da, çalıştığı her yerde iz bıraktı Okan Buruk. Galatasaray’ın başına da hem Türkiye Kupası, hem de Süper Lig şampiyonu apoletleriyle geldi. Bu apoletlerin yanına dün 64 yıllık bir Süper Lig rekoru da ekledi Okan Hoca.

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Ve onun bu ışıltılı kariyerine bence çok yakıştı bu rekor. G.Saray bu 14 maçlık galibiyet serisi boyunca hep çok iyiydi. Dün de üçüncü bölgede cömert davransalar da otomatik vitesleri dahi yetti galip gelmeye. Galatasaray’ın harika bir kadrosu var ancak ben yine en büyük krediyi bu otomatik vitesi yaratan Okan Hoca’ya verme taraftarıyım. Tebrikler Okan Buruk.

FIRAT AYDINUS: GALATASARAY MERTENS'I ÇOK ARADI, ZANIOLO TARAFTARA 'MERHABA' DEDİ

Sarı kırmızılı ekip istediğini aldı ancak şampiyonluk yolunda böyle skoru koruma maçlarını daha çok yaşayacak gibi gözüküyor.

Her maç bir rekorun egale edilmesi veya kırılması adına G.Saray’ı farklı motive ediyor. Bu maç da Beşiktaş’ın üst üste 13 maçlık galibiyet rekorunu kırmak için bir fırsattı. G.Saray geri düştüğünde puan kazanan, Kasımpaşa öne geçtiği maçlarda puan kaybeden takımlar arasında birinci sırada yer alıyorlar. G.Saray bir ayı geçen süre sonrası ilk resmi maçına çıktı. Bu aranın takıma yansıması nasıl olacak merak ediliyordu. Zira işler iyi giderken devamlılık kazanmayı psikomotor bir hale getirir... Özellikle iki takım için yeni transferlerin ne göstereceği ilgi uyandırıyordu. Okan hoca, Zaniolo’yu yedek başlattı. Aslında işleyen bir makinenin dişlerinden birini değiştirmeyerek doğruyu yaptı. Mertens’in yerine Mata’yı kullandı. Aslında transferlerden ziyade bu aranın, G.Saray adına en önemli gelişmesi Muslera’nın iyileşmesine fırsat vermesiydi.

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ICARDI iSTEDiĞi TOPLARI ALAMADI

Maç beklendiği gibi başladı. G.Saray baskı kurup özellikle Yunus ve Kerem’i içe çekerek kanat beklerini öne çıkardı. Nelsson ve Abdulkerim; Yunus, Kerem ve Icardi’ye savunma arkasına uzun top attı. Kasımpaşa ani ataklarla boş olanlardan yararlanıp skor bulmak istedi. Aynı zamanda duran toplar Kasımpaşa’nın silahıydı. Koita, Fall, Donk, Djilobodji gibi hava hakimiyeti olan oyuncularla duran toplardan faydalanmak istedi. Galatasaray ise tam tersi Yunus, Kerem, Mata ve Torreira gibi oyuncular ile oynadı. İlk 30 dakika Icardi istediği gibi toplar alamadı, orta sahaya girip top dağıttı.

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KALECi GÜNAY GEÇiT VERMEDi

G.saray’da ilk maçını oynayan Adekugbe defans arkasına sarkarak tehlike yaratmaya çalıştı. İlk yarı itibari ile G.Saray’da en çok aranan oyuncu Mertens oldu. Zorunlu Mata değişikliğinden sonra Rashica kanada, Yunus içeriye kaydı ve Mata’nın mevkisine geçti. G.Saray’ın hatta maçın ilk tehlikeli atağı Torreira’nın 33. dakikada şutu ile geldi. 40. dakikada Icardi’nin kornerden gelen kafa vuruşu vardı. Her iki pozisyonda da Günay başarılı kurtarışlar gösterdi. G.Saray 33. dakikadan sonra ilk yarı itibari ile 4 tehlikeli pozisyon yarattı. İlk yarı ile ilgili dikkatimi çekenlerden birisi de hakemin verdiği her kararda Kerem’in yanına gelip onunla konuşmasıydı.

2. YARI ÇOK DAHA FARKLIYDI

Okan hoca 2, yarı Yunus’u çıkarıp Zaniolo’yu Icardi’nin yanına alarak forveti ikiledi. 2. yarı hem G.Saray hem Kasımpaşa adına ilk yarıya göre farklı bir çehrede başladı. Her iki takımın ataklarını daha sık gördük. 2. yarının ilk 10 dakikasından sonra G.Saray ağırlığını iyice hissettirmeye başladı ve Rashica’nın güzel pasında Zaniolo’nun net ve tek vuruşu golü getirdi. İlk yarıda olduğu gibi G.Saray Mertens’in eksikliğini bu bölümde de inanılmaz hissetti. Baskı kursa da pasların isabet yüzdesi çok düşüktü. Doğru koşuları asiste edecek usta ayak arandı. Okan hoca, Kerem’e 72 dakika dayanabildi. Maç 70’ten sonra durağan bir havada geçerken son dakikalarda G.Saray’ın girdiği pozisyonlar ve Kasımpaşa’nın beraberlik çabası bize heyecanlı bir son seyrettirdi. G.Saray şampiyonluk yolunda bu tür skoru koruma maçlarını daha çok yaşayacak gibi gözüküyor.

ZANIOLO iLE ACiLEN KONUŞMALI

Zaniolo taraftarla tanışma maçında golünü atarak galibiyeti getirdi. Fakat Okan hoca acilen kendisiyle sahadaki futbol dışı davranışları konusunda gereken konuşmayı yapmalı. Sonuçta G.Saray yaklaşık bir ay sonra ilk resmi maçında 1-0 ile olsa da şampiyonluk yolunda haftayı üç puanla kayıpsız kapadı.