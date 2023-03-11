Nicolo Zaniolo, ilk maçında golle tanıştı! Galatasaray - Kasımpaşa maçında duygusal gol anonsu...

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Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden ve 1-0 galip gelen Galatasaray'da ara transfer döneminin flaş transferi Nicolo Zaniolo ilk maçında golle tanıştı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Zaniolo, ikinci yarının başında Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi. İtalyan yıldız 57. dakikada golünü atarak takımını öne geçirdi. Orta sahanın ilerisinde topu alan Zaniolo, Rashica ile duvar pası yapıp ceza alanına hareketlendi ve sol ayağıyla düzgün bir plase vuruşla topu ağlara yolladı.

Nicolo Zaniolo, Alexandru Cicaldau'dan (Ağustos 2021 vs Giresunspor) bu yana Süper Lig'de Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

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DUYGUSAL GOL ANONSU

Nicolo Zaniolo'nun golü sonrası Nef Stadyumu'nda depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan da unutulmadı ve golün anonsu Muhammed Emin Özkan olarak yapıldı.

5 Şubat akşamı oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçının ardından Zaniolo'nun transfer haberi yayılınca genç Muhammed, Zaniolo videosuyla 'Erden abi ne yaptın sen' diye tweet atmıştı.

Zaniolo da Muhammed Emin Özkan'ın anısına 17 numaralı formayı tercih etmişti.

Zaniolo daha sonra Muhammed Emin Özkan'ın ailesiyle de buluşmuştu.

HAZIRLIK MAÇLARINDA GOLLERİ SIRALAMIŞTI

Nicolo Zaniolo, Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında da gol atmıştı.

GALATASARAY'DAN GLADYATÖR PAYLAŞIMI

Galatasaray, 1-0 kazanılan maçın ardından Zaniolo için gladyatör temalı bir paylaşım yaptı.

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OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre Kasımpaşa karşısında 3 değişiklik yaptı. Yeni transfer Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe, ilk maçında 11'de görev aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Trabzonspor maçının 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Leo Dubois, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Sam Adekugbe, Yunus Akgün ve Juan Mata'ya görev verdi.

34 GÜN SONRA SAHADA

Galatasaray son resmi maçını Süper Lig'in 23. haftasında 5 Şubat'ta Trabzonspor ile oynadı. Deprem felaketinden dolayı verilen ara sonrasındaki haftayı da maç oynamadan geçen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçıyla 34 gün sonra karşılaşmaya çıktı.

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FERNANDO MUSLERA 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'ın son oynadığı Trabzonspor maçında Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlık yaşamış, oyuna devam edememişti. Lige verilen arada tedavisi tamamlanan Muslera, Kasımpaşa mücadelesinde 11'de yer aldı.

SAM ADEKUGBE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın ikinci transfer döneminde Hatayspor'dan kiralık olarak kadrosunda kattığı Kanadalı futbolcu Sam Adekugbe, Kasımpaşa karşısında 11'de yer aldı. Adekugbe, böylece ilk resmi maçında 11'de görev aldı.

Sarı-kırmızılıların Roma'dan transfer ettiği İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ise yedekler arasında yer aldı.

YUNUS AKGÜN 13 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yunus Akgün'e Kasımpaşa karşılaşmasında 11'de şans verdi. Yunus ligde sonra olarak 10. haftada 15 Ekim 2022 tarihinde deplasmanda oynanan Kayserispor müsabakasında 11'de görev almıştı. Genç futbolcu böylece hükmen kazandıkları Gaziantep FK hariç 13 maç sonra 11'de başladı.

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Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Sam Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Yunus Akgün, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.



Yedeklerde ise Okan Kocuk, Leo Dubois, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Milot Rashica, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş bekledi.

DEPREMZEDELER İÇİN ÖZEL FORMA

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasına, gelirleri depremzedelerin ihtiyaçları için düzenledikleri yardım kampanyasında kullanılacak 'Birlikte 1905' formalarıyla çıktı.

TRİBÜNLERDE DEPREMLE İLGİLİ PANKARTLAR

Galatasaraylı taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları unutmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlere 'Hep beraber sarılacak yaralar, umut dolacak yarınlar', '85 milyon tek yürek, biz beraberiz sonsuza dek', 'Hüzünde ve sevinçte 85 milyon hep birlikte', 'Bu sene senin için şampiyon olacağız' ve depremden etkilenen 11 ilin adının yazılı olduğu pankartlar astı.

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SELÇUK İNAN İLK KEZ RAKİP

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez rakip oldu. Futbolculuk döneminde sarı-kırmızılılarda takım kaptanlığı da yapan Selçuk İnan'a taraftarlar tezahüratlarda bulundu. İnan da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Galatasaray - Kasımpaşa maçına sarı-kırmızılı taraftarlar, yoğun ilgi gösterdi. Bu sezon evindeki maçlarda takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılılar taraftarlar, Nef Stadyumu tribünlerini doldurdu. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tezahüratlar ve marşlarla takımlarını maça hazırladı.