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Galatasaray'da hesaplar alt üst oldu! Kazımcan Karataş 1.5 ay yok | Icardi Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı?

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#Galatasaray#Kazımcan Karataş#Icardi
Galatasarayda hesaplar alt üst oldu Kazımcan Karataş 1.5 ay yok | Icardi Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 07:00

Kazımcan Karataş’ın sakatlığı yerli rotasyonunda Buruk’u sıkıntıya sokarken topun ağzındaki Van Aanholt’a ise yeniden gün doğdu. stanbulspor maçının 67. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Kazımcan’ın tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edildi. 19 yaşındaki futbolcunun 5-6 hafta takımdan uzak kalması bekleniyor.

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F.Bahçe’nin kaybettiği haftada İstanbulspor’u yenerek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray’da Kazımcan Karataş’dan gelen haber moralleri bozdu. Dünya Kupası arasına sakatlıklarla giren, tatilin ardından idmanda Mauro İcardi’yi kaybeden sarı kırmızılılar Süper Lig’e dönüşte bu kez 19 yaşındaki oyuncuyu kaybetti. İstanbulspor mücadelesine ilk 11’de başlayan ancak yaşadığı problem nedeniyle 67. dakikada yerini Van Aanholt’a bırakan Kazımcan’ın sağlık durumu belli oldu.

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LİGDE 3’Ü İLK 11 BEŞ MAÇA ÇIKTI

Sarı kırmızılı kulüpten genç sol bek ile yapılan açıklamada “Kazımcan Karataş’ın sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde sol ayak bileği dış yan bağlarının ön grubunda kopma ve orta grubunda kısmi yırtık tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır” denildi. Okan Buruk’un yerli rotasyonunda elini rahatlatan ve bu sezon 3’ü ilk 11’de olmak üzere sarı kırmızılı forma ile ligde 5 karşılaşmaya çıkan Kazımcan’ın en az 5-6 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi.

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Galatasarayda hesaplar alt üst oldu Kazımcan Karataş 1.5 ay yok | Icardi Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı

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VAN AANHOLT’A BİR ŞANS DAHA

G.Saray’da Kazımcan’ın yaşadığı sakatlık eleştirilerin hedefindeki Patrick Van Aanholt’a gün doğmasına neden olacak.

Bu sezon görev yaptığı maçlarda beklentilerin uzağında kalan Hollandalı futbolcu devre arası gönderilecek oyuncuların başında gösteriliyordu. Kupada iyi oynayan Van Aanholt’un genç oyuncunun sakatlığının ardından takıma dönmesi ve sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk’un Sivas maçında da Hollandalı sol beke görev vermesi bekleniyor.

ICARDİ VE ROSS’UN DURUMU

İstanbulspor maçının 67. dakikasında sakatlanan Kazımcan yerini Van Aanholt’ta bırakırken genç oyuncunun şubat ortasında dönmesi bekleniyor. ICARDİ’nin F.Bahçe derbisinde sahada olması, Ross’un da ocak ayının 2. yarısı takıma katılması hedefleniyor.

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#Galatasaray#Kazımcan Karataş#Icardi

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