Burak Yılmaz'dan Portekiz maçı sözleri: "Dünya Kupası oynanırken küfürlü mesajlar aldım..."

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Futbol yaşamına Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, Instagram hesabından takiplerinden gelen soruları yanıtladı.

Soru: "Şampiyonlar Ligi'nde attığın en güzel gol hangisiydi?"

"SCHALKE'YE ATTIĞIM GOLÜ UNUTAMAM"

Şampiyonlar Ligi'nde attığı en güzel gol sorulan Burak Yılmaz, "Hepsi çok güzel ama Schalke'ye attığım ilk golü hiçbir zaman unutamam. Benim için en güzel gol, içerideki Schalke golüydü." cevabını verdi.

Soru: "2010 yılından öncesi ve sonrası Burak Yılmaz arasındaki fark ne?"

"HAYATIMIN MERKEZİNE FUTBOLU KOYDUM"

Çıkışı geçtiği 2010 yılı öncesi ve sonrasın kendinde ne gibi farklar olduğuna yönelik soruyu yanıtlayan yıldız oyuncu, "2010 yılından önce düşündüklerim farklıydı. 2010 yılından sonra Şenol Güneş ile tanışmamla beraber tamamen hayatımın merkezine futbolu koydum. Futbola göre yaşamaya başladım" dedi.

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Soru: "Lille günlerin hakkında ne düşünüyorsun?"

Lille'de yaşadığı şampiyonluğu unutamadığını kaydeden Burak Yılmaz, "Ligdeki şampiyonluğumuzu unutamıyorum. Kimsenin de unutabileceğini sanmıyorum." dedi.

Soru: "Elemelerde penaltıyı kaçırdığındaki duygularını anlatır mısın?"

"HAYATIMIN EN ÜZÜCÜ GÜNLERİNDEN BİR TANESİYDİ"

Portekiz maçında kaçırdığı penaltı nedeniyle çok üzüldüğünü ve Dünya Kupası'nın başlamasının ardından küfürlü mesajlar aldığını söyleyen Yılmaz, "Kaçırınca tabii ki çok üzüldüm. Hatta Dünya Kupası'nı izlerken de Türkiye'deki insanlardan çokça küfürlü mesajlar da geldi. Ama hepsinin canı sağ olsun, hiç önemli değil. Hayatımın en üzücü günlerinden bir tanesiydi. Ülkemdeki üzdüğüm insanlardan da tekrardan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.