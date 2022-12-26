Emiliano Martinez depremi! Arjantin'in kupa zaferi sonrası şok gelişme...

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2022 Dünya Kupası kutlamalarındaki tavırlarından dolayı çok konuşulan Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez kovulma tehlikesiyle karşı karşıya.

Arjantin ve Aston Villa'nın kalecisi, büyük zaferin ardından yaptığı kutlamalarla gündeme otururken birçok eleştiri aldı.

İngiliz basınınında yer alan haberlere göre Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin Emiliano Martinez'den şikâyetçi. Arjantin'in zaferinde yaptığı kutlamaların ardından Emery, kulübü Martinez'i satmak için ikna etmeye çalıştığı iddia ediliyor.

Aston Villa'nın yeni hocası, Arjantin kalecisinin kutlamalardaki tavrını "Büyük duygularınız olduğunda, bazen bunu kontrol etmek zor oluyor. Önümüzdeki hafta onunla, bazı kutlamalar hakkında konuşacağım. Ama şimdilik millî takımında olmasına saygı duyuyorum. Ne zaman bizim sorumluluğumuz altına girerse, o zaman konuşabiliriz." sözleriyle eleştirmişti.

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Aston Villa sözleşmesi devam eden Martinez'i gönderirse buradan önemli bir bonservis geliri de elde edebilir.

YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİM BONO

Emiliano Martinez'in takımdan kovulması durumunda yerine düşünülen isim ise yine 2022 Dünya Kupası'na damga vuran bir başka eldiven Yassine Bono.

Başarılı kaleci, Fas'ın Katar'da yazdığı peri masalında başrol oynayan isimler arasında yer alıyordu.

EMILIANO MARTINEZ'İN HAREKETLERİ OLAY OLDU

Maçta Mbappe'ye karşı kalesini koruyamayan ancak 120+3'te Kolo Mouani'ye karşı karşıya pozisyonda gol izni vermeyen ve penaltılarda kalesinde devleşen Emiliano Martinez'in ödül töreninde ve Arjantin'deki kutlamalardaki hareketleri Fransa cephesinden büyük tepki çekti.

2022 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçilen Martinez, ödülü Altın Eldiven'i Fransız taraftarlara dönük ve uygunsuz olarak yorumlanabilecek bir şekilde göstermişti.

Ödül törenindeki hareketleriyle tepki çeken 30 yaşındaki kalecinin soyunma odasındaki kutlamalar sırasında takım arkadaşlarını susturup 'Mbappe için 1 dakikalık sessizlik' dediği görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.

Fransa cephesinde bardağı taşıran son olay ise Arjantin'deki geçit töreninde yaşandı. Üstü açık otobüsle milyonlarca Arjantinliyi selamlayan Messi ve arkadaşlarının gösterisinde başrolde yine Martinez vardı. Aston Villa forması giyen kalecinin kucağında Mbappe'nın fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği tutması büyük tepki çekti. Fransa cephesinin tepkisi hem Martinez'e hem de Mbappe'nin PSG'den takım arkadaşı olan Messi'ye yöneldi.

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EMILIANO MARTİNEZ TARİHİ DEĞİŞTİRDİ, KALESİNDE BÜYÜDÜ

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Hırvatistan ile oynanan yarı finaldeki gibi bu maçın da kahramanlarından biri oldu. Martinez, 120+3. dakikada Kolo Muani'nin golüne izin vermedi ve penaltılarda ülkesine kupayı getirdi. Arjantin'in yıllardır süren kaleci sorununu çözen Martinez, son 16'da Avustralya karşısında son saniyede yaptığı kurtartışla maçın uzamasını engelledi.

Çeyrek finalde penaltılara giden Hollanda maçında iki kurtarış yapan Martinez, Fransa maçında Kolo Muani'nin karşı karşıya pozisyonda net vuruşunu da engel olurken sıra dışı bir kaleci performansına imza attı.

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'BABAM FATURALARI ÖDEYEMİYORDU'



Emiliano Martinez 2010 yılında küçük yaş denemelerinde fark edilince ailesini terk edip Ada'ya gitme kararı verir... Martinez o süreçteki kararını "Ağabeyim ve annemin 'Lütfen gitme' diyerek ağladığını gördüm. Ama babamın da faturaları ödeyemediği için gece geç saatlerde ağladığını gördüm. Bu yüzden o zamanlar cesur olmalıydım çünkü onlar için 'evet' dedim" sözleriyle anlatıyordu.

2018 / 2019 SEZONUNDA ALT LİG KALECİSİYDİ

Kariyerine İngiltere'nin dördüncü liginde Oxford takımıyla başlayan 30 yaşındaki file bekçisi daha sonra Arsenal'e gitse de burada pek forma şansı bulamadı. Ada'da birçok farklı takımdan kiralık olarak forma giyen Martinez 2018 / 19 sezonunda İngiltere Championship takımlarından Reading'in kalesine geçti. Yedek kaleci olarak geçirdiği uzun sürenin ardından bu kulüpte düzenli olarak forma giyen Emiliano, bir sonraki sezon Arsenal'de bu kez istikrarlı bir performans sergiledi.

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22 maça ilk 11'de başlayan Arjantinli file bekçisi, buradaki performansıyla Aston Villa'nın yolunu tuttu. 3 sezonda 93 maça çıkan Martinez, Premier Lig ekibiyle istikrarı yakaladı ve bu performansıyla teknik direktör Lionel Scaloni tarafından kadroya dahil edilen ilk isimlerden oldu.

Öte yandan turnuvanın en iyi kalecisi ödülü "Altın Eldiven"i alan Emiliano Martinez'in ödülle yaptığı sevinç unutulmaz kareler olarak arşive geçti.

PİYASA DEĞERİNİ SADECE İKİ YIL İÇİNDE 9'A KATLADI

Transfermarkt verilerine göre Martinez'in güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gözükmekte. Dünya Kupası'nın ardından bu rakamın artışı kuvvetle muhtemel. Martinez'in piyasa değeri, 2020 yılında Arsenal forması giyerken 2.8 milyon euro bandındaydı.

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Uzun yıllar kaleci pozisyonunda sorunlar yaşayan ve sirkülasyonun en fazla yaşandığı bu mevkiide Emiliano Martinez, tüm soru işaretlerini giderirken; 2021'deki Amerika Kupası'nda da turnuvanın en iyi kalecisi seçilerek kalitesini bir kez daha ispat etti.