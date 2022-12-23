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Fransa, Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'i FIFA'ya şikayet etti! Dünya Kupası finali sonrası Mbappe ile dalga geçmişti...

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#Arjantin-Fransa#Mbappe#Emiliano Martinez
Fransa, Arjantin kalecisi Emiliano Martinezi FIFAya şikayet etti Dünya Kupası finali sonrası Mbappe ile dalga geçmişti...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 14:34

Arjantin'in Fransa'yı penaltılarla geçerek Dünya Kupası'nı kazandığı final maçının yankıları devam ediyor. Tarihi maçta Arjantin'in attığı 3. gole itiraz eden Fransa, Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in ödül töreni ve kutlamalardaki hareketleri ile ilgili resmen harekete geçti.

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2022 Dünya Kupası finalinin üzerinden yaklaşık 5 gün geçti ancak birçoklarına göre tarihin en iyi maçı olan bu mücadelenin yankıları devam ediyor.

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FRANSA'NIN 3. GOL İTİRAZI

Arjantin karşısında 2-0 geriye düşen, 80 ve 82. dakikalarda Kylian Mbappe ile skoru 2-2'ye getirip maçı uzatmaya götüren Fransa, Messi'nin uzatmalarda Arjantin'i 3-2 öne geçirdiği gol ile ilgili itirazda bulunmuştu. L'Equipe'in hberine göre Fransa cephesi, hakem Szymon Marciniak’ın kural hatası yaptığını iddia etti. Haberde Messi'nin 3. gol vuruşunu yapmadan Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncuların sahaya girdiğini net bir şekilde görüldüğü ve golün geçersiz sayılması gerektiği ifade edildi. FIFA Futbol Kuralları 9. Paragraf 3. Kural’ının hatırlatıldığı haberde, "Hakem golü iptal edip, Fransa lehine serbest vuruş vermeliydi" denildi.

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Fransa, Arjantin kalecisi Emiliano Martinezi FIFAya şikayet etti Dünya Kupası finali sonrası Mbappe ile dalga geçmişti...

FIFA’NIN KONU iLE iLGiLi KURALI

"Bir gol atıldığı sırada, sahadaki oyunculardan başka bir kişi (futbolcu, yedek futbolcu, kırmızı kart görmüş futbolcu, takım yetkilisi) sahaya girecek olursa gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun, izinsiz sahada bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır."

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EMILIANO MARTINEZ'İN HAREKETLERİ OLAY OLDU

Maçta Mbappe'ye karşı kalesini koruyamayan ancak 120+3'te Kolo Mouani'ye karşı karşıya pozisyonda gol izni vermeyen ve penaltılarda kalesinde devleşen Emiliano Martinez'in ödül töreninde ve Arjantin'deki kutlamalardaki hareketleri Fransa cephesinden büyük tepki çekti.

2022 Dünya Kupası'nın en iyi kalecisi seçilen Martinez, ödülü Altın Eldiven'i Fransız taraftarlara dönük ve uygunsuz olarak yorumlanabilecek bir şekilde göstermişti.

Ödül törenindeki hareketleriyle tepki çeken 30 yaşındaki kalecinin soyunma odasındaki kutlamalar sırasında takım arkadaşlarını susturup 'Mbappe için 1 dakikalık sessizlik' dediği görüntüler de sosyal medyaya yansıdı.

Fransa cephesinde bardağı taşıran son olay ise Arjantin'deki geçit töreninde yaşandı. Üstü açık otobüsle milyonlarca Arjantinliyi selamlayan Messi ve arkadaşlarının gösterisinde başrolde yine Martinez vardı. Aston Villa forması giyen kalecinin kucağında Mbappe'nın fotoğrafının olduğu bir oyuncak bebeği tutması büyük tepki çekti. Fransa cephesinin tepkisi hem Martinez'e hem de Mbappe'nin PSG'den takım arkadaşı olan Messi'ye yöneldi.

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Fransa, Arjantin kalecisi Emiliano Martinezi FIFAya şikayet etti Dünya Kupası finali sonrası Mbappe ile dalga geçmişti...

MAÇTAN SONRA TESELLİ ETMİŞTİ

Maçtan sonra yaptığı hareketler çok konuşulan Martinez penaltıların hemen bitiminde üzgün şekilde yerde oturan Mbappe'nin yanına giderek yıldız futbolcuyu teselli etmişti.

FRANSA HAREKETE GEÇTİ! FIFA'YA ŞİKAYET...

Yine L'Equipe'in haberine göre Fransa Futbol Federasyonu, Martinez'in hareketleriyle ilgili FIFA'ya şikayette bulundu. Haberde Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Great'in Arjantinli mevkidaşı Claudio Tapia'ya Martinez'in davranışlarıyla ilgili bir mektup yazdığı da belirtildi. Le Great yaptığı açıklamada; "Martinez’İn davranışlarıyla çok ileri gitti. Buna rağmen Mbappe sakin kalarak güzel bir örnek teşkil etti’ dedi.

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FIFA'DAN HENÜZ BİR EYLEM GELMEDİ

Tüm bu yaşananların ardından gözler FIFA'ya çevrilirken FIFA'dan Martinez ile ilgili henüz bir eylem gelmedi.

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#Arjantin-Fransa#Mbappe#Emiliano Martinez

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