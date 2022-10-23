Galatasaray'dan Alanyaspor maçı sonrası tepki! Dursun Özbek ve Erden Timur'dan açıklamalar...

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Süper Lig'de Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve başkan vekili Erden Timur, maç sonunda hakem yönetimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI;

Bugün herkes seyretti. Bu beklemediğimiz bir şey değildi. Bu operasyonu bekliyorduk. 2 haftadan beri Türk futbolundaki adaletin tecelli etmesi için her türlü kapıyı çaldık. Bizim çıkışımız, söylemlerimiz sadece Galatasaray için değil. Tüm başkanlarla konuşuyoruz

BİR HAKEM SAHNEYE ÇIKIYOR

Bir hakem sahneye çıkıyor; Ali Palabıyık. Geçmişte Galatasaray ile ilgili nasıl bir hakem olduğu konusunda teferruata girmeye gerek yok. Açıp bakın, herkes görür

GÖREVİNİ TAM YAPAMADI

Galatasaray'ın önünü böyle 2 kırmızı kartla falan kesemezsiniz. Ali Palabıyık görevini tam yapmadı. 3 tane, 5 tane daha kırmızı kart gösterip Galatasaray'ı hükmen mağlup etmesi lazımdı.

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BURADAN ÖTEYE KÖY YOK

Sayın Büyükekşi, önümüzde daha uzun bir maraton var. Lütfen sözlerinizin arkasında durun ve bunların temizlenmesi için elinizden geleni yapın. Artık bıçak kemiğe dayandı, buradan öteye köy yok

NELER HİSSETTİNİZ?

Bu maçı seyrettiğinizde neler hissettiniz? VAR, niye var? Kırmızı kartın doğru olup olmadığını anlamak için VAR'a gidemez miydi? VAR, ne zaman devreye girecek? Ligin 3'te 1'ini oynadık. Daha 2'si duruyor. Bir takımın hakkını yemek, sizi rahatsız etmiyor mu Allah aşkına? Ey Ali Palabıyık, sen evine gittiğinde bu gece nasıl kafanı yastığa koyup uyuyacaksın?

G.SARAY'I KİMSE YENEMEZ

Galatasaray, her zaman bu mücadelelerin içinden başarıyla çıkmıştır. Ben, buradan TFF yetkililerine tekrar seslenmek istiyorum: Artık bıçak kemiğe dayandı. Ne yapacaksanız, bir seferde yapın. Ama şunu bilin ki, Galatasaray'ı kimse yenemez.

DÜDÜK ASILSA NE OLACAK?

Düdük asılsa ne olacak? Ali Palabıyık'la biter mi? Öyle bir iddiayla konuşmuyorum, Sayın Büyükekşi'ye söylemlerini hatırlatıyorum. Değerli başkanım, futbolu yönetiyorsunuz. Bize adalet dağıtmak için orada oturuyorsunuz. Maçı baştan sona izleyin, hatta Galatasaray'ın 10 maçını.

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BİZ SUSMAYACAĞIZ

Biz susmayacağız. Bizim susmama sebebimiz, kendimiz için değil. Türk futbol camiası, büyük bir camia. Burada herkesin çabası var, herkes bir şeyler yapmak istiyor. Dolayısıyla böyle basit yapıların bu işin içinde olmaması lazım.

Erden Timur'UN AÇIKLAMALARI;

Bu maç konuşulacak hiçbir tarafı olmayan bir maç haline geldi. Bilerek bu hale getirdiler. Önce bu atamayla bunu bu şekle soktular. Galatasaray düşmanlığıyla bilinen bir hakemi böyle bir maça atadılar!

ADALETİ İSTEMİYORLAR

Ali Palabıyık operasyon için gönderilmiş. Adalet arayışının sonunda anladığımız, TFF adaleti istemiyor. Ben adalet istiyorum diyene, adaleti sağlaması gereken erk, adaletsizlikle, manipülasyonla, operasyonla ceza veriyorsa, bu kabul edilemez.

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7 TANE HAKEME SORDUK

Maç 5'e, 6'ya gidecekti. Fenerbahçe taraftarları bile bana yazdı. 7 tane hakeme sorduk, 1 tanesi sarı kart dedi. 6 tanesi kırmızı kartla alakası yok dedi. Kırmızı için top kontrolünde olması lazım ama değil! Kaleye 50 metre var.

TEHDİT GÖNDERİYORLAR

Bu iş kokmuştur, bu iş çürümüştür. Kokusu her tarafa yayılmıştır. Bize tehdit gönderiyorlar, korkmuyoruz! Gerekirse açıklarız.

HERKES BUGÜN ANLADI

Bu Galatasaray'a karşı bir kurgu, herkes bugün anladı. Bunu yapanları biliyoruz ve başlarına yıkmayı da biliyoruz. Bu kadar bariz bir adalet isteği, böyle cevaplandırılıyorsa külliyen haklılığımızı ortaya çıkarıyor.

KİM İNANIR YA!

VAR'ın çektiği çizgileri gördük. Medyayı çağırdılar. VAR çizgileri nasıl insan işiymiş hepimiz gördük. Bu çizginin iyi niyetli olduğuna inanmamızı istiyorlar. Sen öte tarafta boğazını kesmiş vurmuş öldürmüşsün. Burada masumiyete inan diyorlar. Kim inanır ya!

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F.BAHÇE'NİN POZİSYONUNDA EL VAR

Erol Bilecik, koca Galatasaray camiasına 'cincon' demiş bir insan, onun hiçbir açıklamasını ciddiye almayız. Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonda el var.

GERİ ADIM ATMAYIZ

Karşı taraf için savaşsa baş üstüne! Herkesin bildiği elinde. Korkun dedim. Korktular. Bizim geri adım atacak tırnak mesafemiz yok. Geri adım atmayız.

LİGİ BİTİRTMEYİZ

Bizim için sorun yok. Herkesin bildiği elinde. Biz bunu kendimiz için istemiyoruz. Bunu herkes görecek. Lig bu şekilde gidecekse bitmeyecek, biz bitirtmeyiz!