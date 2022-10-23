Galatasaray-Alanyaspor maçında çok konuşulan kararlar! Muslera ve Okan Buruk çılgına döndü, kırmızı kart, penaltı...

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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasında hakem Ali Palabıyık'ın kararları çok konuşuldu.

GALATASARAY'DAN KIRMIZI KART TEPKİSİ

Maçın 31. dakikasında Sacha Boey'in savunma arkasına tılan topa Daniel Candeias'ı tuttuğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Galatasaray cephesi, hakem Ali Palabıkyk'ın bu kartına itiraz etti ama sonuç değişmedi.

MUSLERA ÇOK SİNİRLENDİ

Kırmızı kart kararına ciddi şekilde tepki gösteren Fernando Muslera, Ali Palavıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

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GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü'nden paylaşımda "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri kullanıldı.

ALANYASPOR PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 43. dakikasında ise Alanyasporlu Yusuf Özdemir, Victor Nelsson'un müdahalesinin ardından Galatasaray ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, VAR hakemi Koray Gençlerler ile görüştükten sonra oyunu devam ettirdi. Alanyaspor penaltı çalınmamasına tepki gösterdi.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Hakem Ali Palabıyık, ilk devrenin son düdüğünün çalmasının ardından da tepki gördü. Sarı-kırmızılı oyuncular, kontratağa çıktıkları anda düdüğün çalması sebebiyle hakeme uzun süre itiraz etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da düdük sonrası kenarda uzun süre Palabıyık'a tepki gösterdi. Başarılı teknik adamın sinirli hali ekranlara da yansıdı.

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MAÇ SONU TEZAHÜRATLAR

Karşılaşmanın ardından tribünler, uzun süre hakem Ali Palabıyık'ın aleyhine tezahüratlarda bulundu ve sahaya yabancı maddeler atıldı.