Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'de büyük heyecan: Galatasaray Alanyaspor canlı yayın bilgisi ve ilk 11'ler

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Galatasaray Alanyaspor maçı ile Süper Lig'de heyecan devam edecek. Alanyaspor karşısında çıktığı 16 maçtan 9 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılan Galatasaray, rakibi karşısında önemli bir mücadele verecek. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma öncesi ilk 11'ler ve detaylı bilgiler

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Galatasaray, Alanyaspor ile karşılaşacak. 23 Ekim Pazar günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Alanyaspor'un 11'i: Runarsson, Furkan, Efecan, Fer, Efkan, Fatih, Candeias, Rassoul, Yusuf, Hassan, Lusamba.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bugün evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor ile ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 7-3 üstünlüğü bulunuyor.



Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Nef Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 12 puanla 11. sırada yer alıyor.



LİGDE 13. RANDEVU



Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig’de 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 25 golüne, Akdeniz ekibi 14 golle cevap verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazanırken, Alanya’daki mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray ile Alanyaspor, Türkiye Kupası’nda da 3 kez rakip olurken, sarı-kırmızılılar 2, turuncu-yeşilliler de 1 galibiyet aldı.



İÇ SAHA KARNESİ



Galatasaray bu sezon evinde 3 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 4 gol atarken, kalesinde de 3 gol gördü. Cimbom; Gaziantep FK'yı 2-1 ve Konyaspor'u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor'a ise 1-0 kaybetti.



10 GOLÜN 4'ÜNÜ GOMİS ATTI



Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis'in ardından Kerem Aktürkoğlu'nun 2, Sergio Oliveira ile Barış Alper Yılmaz’ın da 1’er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK'dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor'dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.

Galatasaray Süper Lig’de bu sezon attığı 10 gole karşın kalesini 7 gole kapatamadı.



SACHA BOEY İLE KEREM AKTÜRKOĞLU, SARI KART SINIRINDA



Galatasaray'da Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey ile Kerem Aktürkoğlu, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde ligin 12. haftasında deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.



DÜNYA KUPASI ARASINA KADAR İSTANBUL'DA OYNAYACAK



Galatasaray, Alanyaspor maçıyla birlikte Dünya Kupası arasına kadar 4'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere 5 karşılaşmayı İstanbul'da oynayacak. Sarı-kırmızılılar, ligde Alanyaspor ve Beşiktaş ile evinde, Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir ile de dış sahada oynayacak. Aslan, Türkiye Kupası'nda da Nef Stadyumu'nda Ofspor ile mücadele edecek.



ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK



Galatasaray - Alanyaspor karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılarını Erdem Bayık ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.