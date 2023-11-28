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Galatasaray'da Davinson Sanchez'den kötü haber! İşte takımdan ayrı kalacağı süre

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#Fenerbahçe#Sanchez#Victor Nelsson
Galatasarayda Davinson Sanchezden kötü haber İşte takımdan ayrı kalacağı süre
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 07:00

Danimarkalı stoperin M.United maçıyla 11’e dönmesi bekleniyor. Victor Nelsson yarın Manchester United ile oynanacak maçta gerek sezonun geri kalanı için gerekse devre arasında gelebilecek olası teklifler için kendini gösterme şansı yakalayacak.

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Galatasaray’da ilk maçına çıktığı 23 Eylül’den bu yana ilk 11’in değişmez ismi olan Davinson Sanchez’in durumu belli oldu. Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilirken 4-6 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

BURUK’UN 2 SEÇENEĞi VAR

Şampiyonlar Ligi’nde yarın Manchester United ile kritik maça çıkacak olan sarı kırmızılılarda Sanchez’in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk’un Abdülkerim’in yanında kimi oynatacağı merak konusu oldu. Buruk’un bu bölgede kullanabileceği 2 isim var; Victor Nelsson ve Kaan Ayhan. Kaan’ın yarın Torreira’nın yanında orta sahada değerlendirilme ihtimali daha yüksek.

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YENiDEN ABDÜLKERiM’LE YAN YANA

Bu durumda geçen sene ve bu sezonun başında Cimbom’un stoperdeki ikilisini oluşturan Abdülkerim ile Nelsson, Manchester United karşısında yine sahada yan yana olacak. Danimarkalı stoper gerek sezonun geri kalanı için gerekse devre arasında gelebilecek olası teklifler için kendini gösterme şansı yakalayacak.

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CiMBOM SANCHEZ VE ABDÜLKERiM OLMADAN ÇALIŞTI

Manchester United hazırlıklarını sürdüren G.Saray 2 oyuncusundan yoksun çalıştı. Sarı kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle 4-6 hafta takımdan uzak kalacak olan Davinson Sanchez’in yanı sıra Alanya maçında dinlendirilen Abdülkerim antrenmanda yer almazken 2 futbolcunun da tedavisine devam edildi.

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#Fenerbahçe#Sanchez#Victor Nelsson

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