×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Manchester United'ın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu! Tam 7 futbolcu oynayamayacak

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Manchester United#Galatasaray
Manchester Unitedın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu Tam 7 futbolcu oynayamayacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 21:36

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında Galatasaray'a konuk olacak olan Manchester United'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen İngiliz ekibinde 7 futbolcu kadroda yer almadı.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ı konuk edecek.

Grupta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 4 puanı bulanan Galatasaray, üçüncü sırada yer alırken Manchester United ise 3 puanla son sırada bulunuyor.

Rams Park'ta temsilcimiz Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacak olan Manchester United'ın kamp kadrosu belli oldu.

Gözden KaçmasınArda Turan ve Seçil Erzan olayı İspanya basınında Kötü yatırım, büyük bir servetin sonu, dolandırıcı kurbanı...Arda Turan ve Seçil Erzan olayı İspanya basınında! 'Kötü yatırım, büyük bir servetin sonu, dolandırıcı kurbanı...'Haberi görüntüle

Sakatlıklar nedeniyle zor günlerden geçen İngiliz ekibinde Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro kadroda yer almadı.

Manchester United'da Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford da bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray - Manchester United karşılaşması, 29 Kasım Çarşamba günü Rams Park'ta oynanacak.

Gözden KaçmasınGalatasaraydan hakem kararlarına ilişkin açıklamaGalatasaray'dan hakem kararlarına ilişkin açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Manchester United#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!