Manchester United'ın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu! Tam 7 futbolcu oynayamayacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United'ı konuk edecek.

Grupta aldığı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 4 puanı bulanan Galatasaray, üçüncü sırada yer alırken Manchester United ise 3 puanla son sırada bulunuyor.

Rams Park'ta temsilcimiz Galatasaray'la çok önemli bir maça çıkacak olan Manchester United'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sakatlıklar nedeniyle zor günlerden geçen İngiliz ekibinde Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro kadroda yer almadı.

Manchester United'da Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford da bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray - Manchester United karşılaşması, 29 Kasım Çarşamba günü Rams Park'ta oynanacak.