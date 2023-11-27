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Arda Turan ve Seçil Erzan olayı İspanya basınında! 'Kötü yatırım, büyük bir servetin sonu, dolandırıcı kurbanı...'

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#Arda Turan#Seçil Erzan#Barcelona
Arda Turan ve Seçil Erzan olayı İspanya basınında Kötü yatırım, büyük bir servetin sonu, dolandırıcı kurbanı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 13:27

Seçil Erzan’ın fonuna en büyük parayı kaptıran Arda Turan, İspanya basınında da manşetlere taşındı. Atletico Madrid ve Barcelona'nın eski oyuncusunun yaşadıkları gündem oldu.

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Seçil Erzan’ın dolandırıcılık davası, kamuoyunu demi meşgul etmeye devam ederken İspanya basınında da gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan'ın olayla ilgili ortaya çıkan "Bu fona kim ne kadar yatırdıysa ona göre kazanç sağlayacak, bu bir faiz değil" denilerek kandırıldığını söyledi. Yıllardır çalışıp kazandığım bütün paramı, emeğimi Seçil Erzan beni kandırarak yok etmiştir. Çok üzgünüm, bu olay beni çok yıprattı. Bütün birikimim bir anda gitti" ifadeleri çok konuşulmuştu.

Ayrıca Arda Duran Seçil Erzan ile yaptığı telefon konuşmasında " Ya Seçilcim bizim hayatımız bitmiş senin hatırlamıyorum bu kadar basit mi? Ya Seçilcim ya sen arsamı sattırdın bana ya. Seçil Ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya..." diyerek isyan etmişti.

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MARCA: BÜYÜK BİR SERVETİN SONU

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, bu yaşananları manşetine şöyle taşıdı:

"Milyonlarca euroluk dolandırıcılığın kurbanı Arda Turan'ın tüm emeği bir anda yok oldu"

Arda Turan'ın Atletico Madrid ve Barcelona gibi büyük kulüplerde forma giydiği vurgulanan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Kötü bir yatırım büyük bir servetin sonu olabilir. Arda Turan, milyonlarca euroluk dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. Barcelona, Atletico Madrid ve Galatasaray'da forma giyen Arda Turan, güçlü bir servete sahip oldu. Ancak bu serbet yok olmuş olabilir.

Ayrıca Fernando Muslera, Emre Çolak, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi futbolcular da mağdur oldu. Bu isimlerle birlikte 18 kişi daha para kaybetti"

Arda Turan ve Seçil Erzan olayı İspanya basınında Kötü yatırım, büyük bir servetin sonu, dolandırıcı kurbanı...

EYÜPSPOR'DAN DESTEK

Tüm hafta boyunca Seçil Erzan davası gündemden düşmezken Arda Turan'a teknik direktörlüğünü yaptığı kulüpten de destek geldi.

Manisa FK'yı 2-1 mağlup eden Eyüpspor'un sosyal medya hesabından "Aile" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. Yönetim ve futbolcuların Arda Turan'a sarılmaları dikkat çekti.

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#Arda Turan#Seçil Erzan#Barcelona

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