Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten özür ve taraftara mesaj!

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Sivasspor ağları 2 gol birden atan Fransız golcü, takımın genel durumu için üzgün olduklarını belirtip taraftardan özür diledi.

Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Bafetimbi Gomis, maç değerlendirmesi yaparken taraftarın gelecek yıl daha iyi bir Gomis göreceğini belirterek "Galatasaray hak ettiği noktadan uzakta. Kendim ve takım arkadaşlarım adına taraftarlarımızdan özür diliyorum. Sivasspor 3 orta yaptı ve 3 gol oldu. İyi çalışıp gelecek sezon için iyi bir Galatasaray hazırlamamız gerekiyor. Sorumluluğu üzerime alıyorum. Galatasaray'da bir sembolüm ama bir önceki gelişimle, bu gelişim arasında fark var. Adapte olmam gerekti. Suudi Arabistan ile Türkiye ligi farklı. 7. golümü attım ama daha iyi olmam lazım. Seneye çok daha iyi Gomis görecekler." açıklamasını yaptı.

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"ÇALIŞTIĞIMIZ YERDEN GOL YEDİK"

Çalıştıkları ortalardan gol yediklerini kaydeden Sacha Boey, "Çalıştığımız yerden, özellikle ortalardan gol yedik. Fırsatlar da bulduk ama bunları tam olarak değerlendiremedik. Çalışıyoruz ama ufak detaylar yüzünden gol yiyoruz." dedi.

BAFETİMBİ GOMİS GOL SAYISINI 7’YE ÇIKARDI

Bafetimbi Gomis, Sivasspor maçında attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Sarı-kırmızılıların golleri Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Mücadelenin 10. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Emre Kılınç’ın içeriye çevirdiği topta Gomis düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Deneyimli golcü, maçın 58. dakikada kazanılan penaltıda da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 36 yaşındaki futbolcu böylece gol sayısını 7’e yükseltti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Gomis, 76. dakikada yerini Mustafa Muhammed’e bıraktı.