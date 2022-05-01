Sivasspor'da Ahmet Oğuz'dan Muslera'yı çaresiz bırakan tarihi gol

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Nef Stadı'nda oynanan mücadele 2-2 eşitlikle devam ederken Sivasspor'da Ahmet Oğuz uzaklardan çıkardığı harika şutla Muslera'yı çaresiz bıraktı.

Sağ çaprazda topla buluşan Ahmet, orta şut karışımı bir vuruşla Muslera'nın üzerinde topu filelerle buluşturdu.

Bu golle Sivasspor 3-2 öne geçerken Yiğidolar Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray'a deplasmanda üç gol attı.

Öte yandan Ahmet Oğuz da Süper Lig'de ilk deplasman golünü Galatasaray'a karşı kaydetti.

BAFETİMBİ GOMİS GOL SAYISINI 7’YE ÇIKARDI

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Sivasspor maçında attığı iki golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Sarı-kırmızılıların golleri Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Mücadelenin 10. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun ara pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Emre Kılınç’ın içeriye çevirdiği topta Gomis düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Deneyimli golcü, maçın 58. dakikada kazanılan penaltıda da meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 36 yaşındaki futbolcu böylece gol sayısını 7’e yükseltti.

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Karşılaşmaya 11’de başlayan Gomis, 76. dakikada yerini Mustafa Muhammed’e bıraktı.

EMRE KILINÇ, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA CEZALI

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Sivasspor maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılamasında cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde Fernando Muslera, Patrick van Aaholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç sarı kart sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 16. dakikasında sarı kart gören Emre, 36. haftada deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düştü.