Galatasaray-Sivasspor maçında gerginlik anlar! Domenec Torrent çok sinirlendi, oyuncular kafa kafaya geldi

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Galatasaray ile Sivasspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 35. hafta maçında sık sık gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Bafetimbi Gomis ile Galatasaray öne geçerken konuk ekibin oyuncuları, pozisyonun öncesinde faul olduğu yönünde hakeme tepki gösterdi.

Pozisyonun başında Erick Pulgar ile girdiği mücadelede Fredrik Ulvestad yerde kalırken hakem devam kararı verdi. VAR'dan inceleme önerisi gelmemesiyle birlikte gol verildi.

Bu kararın ardından çok sayıda Sivassporlu oyuncu, hakem Kadir Sağlam'a itiraz etti.

DOMENEC TORRENT İLE GERGİNLİK

Yaşananların ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile Sivasspor yardımcı antrenörü Bülent Albayrak arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken araya Rıza Çalımbay girdi ve taraflar ayrıldı.

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ÇALIMBAY ÇILGINA DÖNDÜ, OYUNCULAR KAFA KAFAYA GELDİ

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise Sacha Boey, Sivassporlu Faycal Fajr'e faul yaptı. Bu hareketin ardından konuk ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın çok sinirlendiği ve Boey'e tepki gösterdiği ekranlara yansıdı.

Bu esnada iki oyuncular arasında da tartışma yaşandı ve Sacha Boey ile Faycal Fajr kafa kafaya geldi. Hakem Kadir Sağlam, ikinci oyuncuya da sarı kart gösterdi.

BU KEZ VAN AANHOLT VE AHMET OĞUZ

Mücadelenin 32. dakikasında ortam bir kez daha gerildi. Patrick van Aanholt'un yaptığı faul sonrası Ahmet Oğuz ile kafa kafaya geldi. Hakemin uyarıları sonrası oyuncular sakinleşti.

EMRE KILINÇ CEZALI

Galatasaray'da Emre Kılınç, maçın 17. dakikasında ilk sarı kartı gören isim oldu. 27 yaşındaki futbolcu, Uğur Çiftçi'ye yaptığı hareket sonrası hakem Kadir Sağlam tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kart sınırında bulunan Emre Kılınç gördüğü kart ile cezalı duruma düştü ve takımının gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacağı maçta forma giyemeyecek.

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