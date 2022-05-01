Galatasaray 2-3 Sivasspor (Maçın özeti)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Gomis ile öne geçen Galatasaray, 44. Yatabare'nin golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Konuk ekip, 49. dakikada Ulvestad ile durumu 2-2 yaparken 58'de Gomis penaltıdan beraberliği sağladı.

Son sözü ise 64. dakikada Ahmet Oğuz şık bir golle söyledi ve takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 47 puanla 13. sırada kaldı. Sivasspor'un puanı ise 48 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9’uncu dakikada Taylan Antalya’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boey’un bekletmeden yerden içeriye gönderdiği ortada Gomis’in dokunduğu top yandan auta çıktı.



10’uncu dakikada Galatasaray golü buldu. Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını Emre Kılınç’a çıkardı. Emre’nin soldan son çizgiye inerek içeriye çevirdiği topta altıpas önünde Gomis’in vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.



38’inci dakikada sol tarafta topla buluşan van Aanholt’un ortasında altıpas önünde müsait durumda Babel’in kafa vuruşu yandan auta çıktı.



43’üncü dakikada Uğur Çiftçi’nin sol kanattan ortasında altıpas içinde yaşanan karambolde Hakan Arslan’ın şutu kaleci Muslera’dan döndü.



44’üncü dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Uğur Çiftçi’nin ortasında ceza sahası içi arka direkte Yatabare’nin uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



49’uncu dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ taraftan Erdoğan Yeşilyurt’un kullandığı serbest vuruşta Pulgar’dan seken top ceza sahası içi arka direkte Appindangoye’ye geldi. Appindangoye’nin indirdiği top, kale sahası önünde Ulvestad’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun düzelterek yerden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.



57’nci dakikada ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu, Appindangoye müdahalesiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.



58’inci dakikada Gomis’in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.



64’üncü dakikada Sivasspor tekrar öne geçti. Sağ taraftan yapılan ortada savunmanın uzaklaştırdığı top, sağ kanatta Ahmet Oğuz’un önünde kaldı. Kaleci Muslera’nın önde olduğu pozisyonda Ahmet Oğuz’un uzaktan falsolu vuruşunda Muslera’nın müdahale edemediği top, uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-3.



90+1’inci dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun sert şutu kaleciden döndü. Dönen topu Sivasspor defansı uzaklaştırmayı başardı.



Karşılaşma konuk ekip Sivasspor’un 3-2’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Haberin Devamı

İLK 11'LER

Haberin Devamı

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Kerem, Babel, Gomis.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel.