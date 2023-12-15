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Galatasaray'da 3 bölgeye transfer yapılacak

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#Galatasaray#Transfer#Süper Lig
Galatasarayda 3 bölgeye transfer yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 19:39

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü tamamlayarak Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Galatasaray'ın ocak ayı transfer planı belli oldu.

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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. Yönetim, özellikle Avrupa'da başarılı olacak bir kadro kurmayı hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip, bu nedenle, takımda eksik görülen bölgeleri güçlendirmek istiyor.

Galatasaray, devre arası gelmeden transfer çalışmalarını hızlandırdı.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, takviye yapacağı bölgeleri netleştirdi.

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Galatasaray ilk transferini birkaç sezondur sorun yaşadığı sol bek mevkisine yapacak. Sarı kırmızılılar, bu bölgede uzun yıllar forma giyebilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bir diğer takviye ise orta sahaya yapılacak. Ndombele ve Kerem Demirbay'ın performansından memnun kalmayan sarı kırmızılı ekip, Torreira'nın partneri olacak bir futbolcu transfer edecek.

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Galatasaray'a 10 numara takviyesi de yapılabileceği belirtiliyor. Teknik direktör Okan Buruk, Mertens ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği forvet arkası bölgesinden istediği verimi alamadı.

Tecrübeli çalıştırıcının bu nedenle 10 numaraya da transfer beklediği öğrenildi.

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#Galatasaray#Transfer#Süper Lig

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