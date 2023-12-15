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Kopenhag'dan Galatasaraylı taraftarları kızdıran gönderi! 'Merak ettik' diyerek kaleci Kamil Grabara'nın fotoğrafını paylaştılar...

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#GALATASARAY#Şampiyonlar Ligi#KOPENHAG
Kopenhagdan Galatasaraylı taraftarları kızdıran gönderi Merak ettik diyerek kaleci Kamil Grabaranın fotoğrafını paylaştılar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2023 17:11

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'a konuk olmuştu. Sarı - kırmızılılar, Parken Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmış ve grubu 3. sırada tamamlamıştı. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı - kırmızılıları Devler Ligi'nin dışına iten Kopenhag ise son 16 turu biletini kapmıştı. Danimarka temsilcisi, maçın üzerinden günler geçmesine rağmen Galatasaraylı taraftarları kızdıran bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Kopenhag'a konuk olmuş ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Devler Ligi'ne veda eden sarı - kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda boy göstermeye hak kazanmıştı. Kopenhag ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını son 16 turuna yazdırmıştı. Kopenhag, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından birçok paylaşım yaparak dikkat çekmişti.

GALATASARAY'A KARŞI DEVLEŞMİŞTİ

Kopenhagdan Galatasaraylı taraftarları kızdıran gönderi Merak ettik diyerek kaleci Kamil Grabaranın fotoğrafını paylaştılar...

Danimarka ekibinin kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanan iki maçta da yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim olmuştu.

Sarı - kırmızılılar ile oynadığı son maçın üzerinden günler geçmesine rağmen sosyal medyadan paylaşımlarını sürdüren Kopenhag'dan bu kez Galatasaraylı taraftarları kızdıran ifadelerin yer aldığı bir gönderi yayınlandı.

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"THREADS'TE DE BU KADAR AKTİF Mİ?"

Kopenhagdan Galatasaraylı taraftarları kızdıran gönderi Merak ettik diyerek kaleci Kamil Grabaranın fotoğrafını paylaştılar...

Kaleci Kamil Grabara'nın fotoğrafını Threads uygulamasında paylaşan Kopenhag, gönderide "Galatasaray taraftarının Threads'te de bu kadar aktif olup olmadığını merak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı - kırmızılı futbolseverler ise paylaşımın altına "Evet buradayız", "Burada da çok fazlayız" gibi ifadelerle yorumlarda bulundu.

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#GALATASARAY#Şampiyonlar Ligi#KOPENHAG

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