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Galatasaray'da 16 yıl sonra gelen mucize başarı

#Galatasaray#Süper Lig#Çaykur Rizespor
Galatasarayda 16 yıl sonra gelen mucize başarı

Sarı kırmızılılar, son olarak 28 Kasım 2020’de 4-0 kazandığı zorlu deplasmanda uzun bir aranın ardından ilk defa seri galibiyet elde etti.

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Süper Lig’de dün Rize’de 90+11’de çok kritik bir galibiyet alan Aslan bununla beraber Karadeniz ekibi karşısında son senelerdeki şanssızlığına da “Dur” dedi. Cimbom, Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği bundan önceki son 3 maçta 2 kez sahadan kazanamadan ayrılmıştı.

Galatasaray buna karşın, Süper Lig’de 2005’ten bu yana ilk kez Rizespor’u üst üste iki dış saha maçında mağlup etti. Sarı kırmızılılar son olarak 28 Kasım 2020’deki müsabakayı 4-0’lık skorla kazanmıştı.

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YİNE DİAGNE YİNE RİZE 

Diagne’nin dün bireysel çabası ile kazandırdığı gol, 2018-19 sezonunu hatırlattı. Senegalli futbolcu, takımının şampiyonluğa ulaştığı son o sezon, bitime 3 hafta kala uzatmada attığı 2 golle takımını 2-1’lik yenilgiden 3-2’lik galibiyete taşımıştı ve Galatasaray, sezonun zirvede kapatmıştı.

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#Galatasaray#Süper Lig#Çaykur Rizespor