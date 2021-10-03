Son Dakika Haberi... Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık'a 'gol' tepkileri! Kararlar sonrası...

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Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig'in 8. hafta mücadelesine hakem Ali Palabıyık'a gösterilen tepkiler damga vurdu.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Rizespor, skoru 1-1'e getiren golü ayarken sarı-kırmızılı futbolcular gol pozisyonu öncesinde Berkan Kutlu'ya faul yapıldığı gerekçesiyle uzun süre hakem Ali Palabıyık'a itirazda bulundu.

VAR'da yer alan Abdülkadir Bitigen ile konuşan Ali Palabıyık, pozisyonu izlemedi ve gol kararı geçerli sayıldı.

OYUNCULAR VE KULÜBEDEN İTİRAZ

Hakemin orta noktayı göstermesiyle birlikte oyuncular karara tepki gösterirken kulübede Fatih Terim'in de 4. hakeme itiraz ettiği görüldü.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Bu pozisyon, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Galatasaraylı taraftarlar, Berkan'a faul yapıldığı yönünde paylaşımlarda bulundu.

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FERNANDO MUSLERA'YA ISLIK

Mücadelenin 40. dakikasında ise bir pozisyonda sarı-kırmızılılar, topun saha dışına çıktığı yönünde beklentiye girmesine karşın oyun devam etti. Pozisyonun bitmesinin ardından Muslera, yan hakeme gösterdiği tepki sebebiyle sarı kart gördü.

Uruguaylı eldiven, sonrasında da Ali Palabıyık ile konuştu ve yanında topa vurarak sitem etti.

Bu hareketin ardından Muslera'ya her top geldiğinde Rizespor tribünlerinin ıslıklayarak protesto etmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlar da Muslera'nın ikinci sarıdan oyun dışında kalması gerektiğini savunan paylaşımlar yaptı.

90+11'DE GELEN GOLE TEPKİLER

Karşılaşmanın 90+11. dakikasında ise Morutan'ın kaydettiği gole Rizespor cephesinden tepki geldi. Mbaye Diagne'nin pozisyonda faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunan oyuncular, hakem Ali Palabıyık'ın etrafını çevirdi.

Palabıyık, serzenişlere karşın bir kez daha pozisyonu monitörde izlemedi ve gol geçerli oldu.