Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)

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Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Rize'de oynanan mücadeleyi Galatasaray, 90+11. dakikada Morutan'ın kaydettiği golle 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Mostafa ile öne geçen Galatasaray, 17. dakikada Pohjanpalo'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 25'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Pohjanpalo çıktı ve ev sahibi devreye avantajla girdi.

Sarı-kırmızılılar, Mostafa ile 75'te durumu 2-2 yaparken son sözü Rumen futbolcu Morutan söyledi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 14 oldu. Rizespor ise 1 puanda kaldı.

KIRMIZI KART VE PENALTI

Galatasaray'da 86. dakikada Berkan Kutlu, rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Rizespor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Boldrin ise topu auta attı.

MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

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5. dakikada Galatasaray öne geçmeyi başardı. Feghouli'nin sağdan ceza sahasına ortasında Holmen'in uzaklaştırmak istediği top Mohamed'in önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktasının gerisinde kontrol edip vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1.

10. dakikada Berkan Kutlu'nun sol taraftan ceza yayı üzerine kat ettikten sonra sol ayağı ile vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada ev sahibi ekip ilk isabetli şutunda beraberliği yakaladı. Galatasaray defansında Berkan Kutlu'nun hatasında topu kapan Umar, ceza sahası sağında Sabo'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun altı pas içerisine ortasında, Pohjanpalo boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

25. dakikada ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Soldan Boldrin'in kullandığı kornerde, Sabo topu ön direkte kafa ile arkaya aşırdı. Selim Ay'ın arka direkte kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak Pohjanpalo'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, top bir kez daha filelere gitti: 2-1.

45 5. dakikada Van Aanholt'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, savunmadan seken top Taylan Antalyalı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Gökhan Akkan uzanarak filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

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İkinci yarı birazdan...

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Dabo, Djokovic, Sabo, Boldrin, Aminu, Pohjanpalo.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Feghouli, Mohamed, Babel.