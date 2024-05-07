Galatasaray'a mutlu son için derbi galibiyeti yetiyor! Bitime 3 hafta kala şampiyonluk hesapları...

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Lider Galatasaray, Karagümrük ve Konyaspor maçlarında 4 puan alırsa, F.Bahçe kalan 3 karşılaşmasını kazansa dahi şampiyon olacak.

Galatasaray, 37. haftada oynanacak derbide Fenerbahçe’yi yenerse, rakibine ikili averajda üstünlük kuracağı için diğer iki maçı yitirse dahi mutlu sona ulaşacak.

Fenerbahçe, kalan 3 maçını da kazanırsa ve Galatasaray derbi dışında bir yenilgi daha alırsa sarı lacivertliler şampiyon olacak.

Galatasaray kalan 3 maçını da yitirirse, Fenerbahçe’ye derbi dışında sadece 1 galibiyet daha mutlu son için yeterli olacak.

Galatasaray haftaya Karagümrük’ü yenerse, Fenerbahçe’nin puan kaybı halinde şampiyonluğunu ilan edebilir.