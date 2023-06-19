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Galatasaray'a kombine ve locadan dev gelir!

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#Galatasaray#Nef Stadyumu#Süper Lig
Galatasaraya kombine ve locadan dev gelir
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:00

Ne şampiyonluk ödülü, ne yayın geliri... Sarı kırmızılılara en büyük ekonomik katkıyı taraftarı sağladı. 23. şampiyonluk ile toplam 194 milyon TL kazanan G.Saray, seyirci geliriyle bu rakamı 2’ye katladı.

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Süper Lig’de 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’da sezon boyunca tribünleri doldurarak takımların yalnız bırakmayan taraftarlar, ekonomik olarak da kulübe büyük destek sağladı. Geçtiğimiz sezon iyi bir kadro kurup şampiyon olan sarı kırmızılılarda kombine ve localar rekor bir talep görürken Nef Stadyumu’nda, 2 bin 650 kişilik deplasman tribünü ve 1500 kişilik protokol tarafı, basın tribünü hariç kalan koltuklar sahiplerini buldu.

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SADECE 2 BiN BiLET KALDI

Önümüzdeki yıl Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılım şansının olması ve taraftarların yönetime inanması, Nef Stadyumu’nu kapalı gişe yaparken en ucuzu 6 bin en pahalısı ise 44 bin TL olan kombinelerin satışları kulüp başkanı Dursun Özbek’in kararıyla durduruldu. 42 bin kombine satış rakamına ulaşan Galatasaray Kulübü’nün haftalık bilet satışı için elinde sadece 2 bin adet koltuk kaldı. Bunun yanı sıra VİP koltuk ve localar ise tükendi.

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FiYAT ARTIŞI DURDURMADI

Enflasyon nedeniyle Galatasaray Kulübü’nün uyguladığı fiyat artışı da taraftarı durdurmadı. En ucuz 8 kişilik loca fiyatı 48 bin dolar olarak belirlenirken tamamı satıldı. Hatta şu anda Galatasaray’da umudunu kesmeyip boş bir loca için sıra bekleyen tam 50 kişinin olduğu ifade edildi.

ŞAMPiYONLUĞU KATLADI

23. şampiyonluğa ulaşması sonrası TFF başarı primi, yayın gelirleri ile toplam 194 milyon TL kazanan Galatasaray, kombine-VIP-loca satışlarıyla bu rakamı solladı. Galatasaray Kulübü bu sezon taraftarının yoğun ilgisiyle yaklaşık 400 milyon TL gelir elde etti.

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#Galatasaray#Nef Stadyumu#Süper Lig

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