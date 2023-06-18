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Hollanda 2-3 Ä°talya (Zaniolo oynadÄ±, Ä°talya UEFA Uluslar Ligi'nde 3. oldu)

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#Hollanda - Ä°talya#Zaniolo#Weghorst
Hollanda 2-3 Ä°talya (Zaniolo oynadÄ±, Ä°talya UEFA Uluslar Liginde 3. oldu)
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 18:02

UEFA Uluslar Ligi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda Ä°talya, Hollanda'yÄ± 3-2 yendi ve bronz madalyanÄ±n sahibi oldu. GalatasaraylÄ± Nicolo Zaniolo, maÃ§a ikinci yarÄ±da dahil oldu.

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UEFA Uluslar Ligi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda Hollanda ile Ä°talya karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. De Grolsch Veste'de oynanan ve Ä°sveÃ§li hakem Glenn Nyberg'in dÃ¼dÃ¼k Ã§aldÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± Ä°talya 3-2 kazandÄ± ve UEFA Uluslar Ligi'ni Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tamamladÄ±.

Ä°talya'nÄ±n gollerini 6. dakikada Federico Dimarco, 20. dakikada Davide Frattesi ve 72. dakikada Federico Chiesa atarken Hollanda'nÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ± 68. dakikada Steven Bergwijn ve 89. dakikada Georginio Wijnaldum' kaydetti.

Hollanda'nÄ±n 85. dakikada Weghorst ile bulduÄŸu gol ofsayt gerekÃ§esiyle geÃ§erlilik kazanmadÄ±.

UEFA Uluslar Ligi'ni Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tamamlayan Ä°talya'da GalatasaraylÄ± Nicolo Zaniolo yedek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± maÃ§a 64. dakikada dahil oldu.

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Hollanda 2-3 Ä°talya (Zaniolo oynadÄ±, Ä°talya UEFA Uluslar Liginde 3. oldu)

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#Hollanda - Ä°talya#Zaniolo#Weghorst

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