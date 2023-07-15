Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Rashica derbisi! Teklifler belli oldu

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasından yeşil sahalardaki rekabet 100 yılı aşkın süredir devam ederken Türk futbolunun iki büyük kulübü arasında son dönemde transferde de büyük çekişme yaşanıyor.

Ezeli rakipler geçen yıl Mauro İcardi, Nicolo Zaniolo, Abdülkerim Bardakçı ve Joao Pedro için karşı karşıya gelirken İcardi, Zaniolo ve Abdülkerim’de Galatasaray, Pedro’da Fenerbahçe mutlu sona ulaşmıştı.

SZYMANSKi’Yi KANARYA ALDI

İki dev kulüp bu sezon önce Sebastian Szymanski için karşı karşıya geldi. Galatasaray, bonservisi Dinamo Moskova’da olan Polonyalı 10 numara için 8 milyon Euro bonservis ve yıllık 1.4 milyon Euro maaş önerirken, sonradan devreye giren Fenerbahçe bonuslar hariç 9 milyon 750 bin Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro garanti ücret ile transferi bitirdi.

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ASLAN ACELE ETMiYOR

Şimdi ise iki kulüp geride kalan sezonda sarı kırmızılıların şampiyonluğunda büyük rol oynayan Milot Rashica için rekabet halinde. Cimbom, kulübü Norwich City’ye 5.5 milyon Euro teklif ederken bu öneri kabul edilmezse kiralama seçeneği masaya konacak. Fenerbahçe ise 7 milyon Euro ile İngiliz ekibinin kapısını çaldı.