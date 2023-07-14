Galatasaray'da Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Dries Mertens açıklaması: Henüz bir imza yok

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Okan Buruk, Galatasaray'ın Austria Wien'le oynadığı ve 1-1 sonuçlanan hazırlık maçının ardından transfere ilişkin konuştu.

"ICARDI İLE ALAKALI HENÜZ BİR İMZA YOK"

Mauro Icardi transferine ilişkin soruya yanıt veren Okan Buruk, "Icardi'yle alakalı henüz bir imza yok. Ayın 20'sinde Şampiyonlar Ligi için liste veriliyor, daha sonrasında da düzenleyebiliyoruz. O zamana kadar bir şeyler netleşirse kadroya ekleme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"MERTENS İÇİN BİZE ULAŞAN BİR TEKLİF YOK"

Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan teklif geldiği iddialarıyla ilgili de konuşan Okan Buruk, "Mertens için bize ulaşan bir teklif yok. Biz de sosyal medyadan okuduk. Kulübe böyle bir şey geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama bana ulaşan bir şey yok" dedi.

"BARIŞ ALPER YÜZDE YÜZÜNÜ VERİYOR"

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Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdıran Buruk, "Barış'la ilgili korkularımız var bir şey olmasın diye. İyi oynuyor, yüzde yüzünü veriyor. Golü de attı bugün. Bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Git gide bizim takım için daha çok önem kazanıyor. Performansını yükseltmesi bizim için çok önemli" diye konuştu.