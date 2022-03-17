Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final bileti peşinde! Rakip Barcelona...

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Bu sezon Süper Lig’e ve Türkiye Kupası’na erken havlu atmasına karşın Avrupa’da müthiş bir performansa imza atan G.Saray bu performansını bugün dünya devi Barcelona’yı eleyerek taçlandırmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde bu sezon elemelerde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alan, gruptaki 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ile direkt son 16’ya kalan sarı kırmızılılar, Barça ile İspanya’daki karşılaşmadan da golsüz beraberlik ile ayrılmayı başardı. Bugün alacağı bir galibiyet temsilcimizin adını çeyrek finale yazdıracak. Beraberlikte karşılaşma uzayacak. Burada da eşitlik bozulmazsa turu geçeni penaltılar belirleyecek.

Tüm çalışmamız turu geçmek için

G.Saray Teknik Direktörü Torrent de tüm çalışmalarını tur atlamak için yaptıklarını belirtirken şunları söyledi: “Oyun anlayışımız da turu geçmeye odaklanmış olacak. Türkiye’de Barcelona’yı yeterince tanımayanlar bizden sonra 4 gol atmalarına baksınlar. Barcelona’ya karşı yaptığımız mücadeleyi adil bir şekilde değerlendirmek gerekir. Rakibimiz dünyanın en iyi 5 takımından biri. Birlikte oyunla istediğimiz sonuca ulaşabiliriz. Tüm takımları Barça karşısında biraz geride oynamak zorunda kalıyor. Maç içinde zor zamanları geçirmeye hazırlıklı olmalıyız.

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Savunmada mükemmel olmalıyız

Kazanma şansımız için yüzde veremem, olasılıkla konuşabilirim. Sahamızda taraftarımız bize çok yardımcı oluyor. Beşiktaş maçında son 15 dakikada takım zorlandığı anda çok yardımcı oldular. Taraftarın desteğiyle güzel bir sonuca ulaşacağız. Barcelona için zor olacak bir maç ayarlamaya çalışıyoruz. Savunmada mükemmel olmalıyız. Gol şansımız mutlaka olacak. Kalecimiz başta olmak üzere ilk dakikadan itibaren iyi oynamak gerekiyor. Daha sonra bazı fırsatlardan sonuç alabileceğimize inanıyorum.”

Avrupa'da 302. sınav

Avrupa kupalarındaki 302. maçına çıkacak olan G.Saray geride kalan 301 karşılaşmanın 106’sını kazanırken, 114 kez mağlup oldu. 400 gol atan Aslan 446 gole engel olamadı.

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Barça'yı 1 kez yendi

Barcelona ile tarihinde 10. kez karşı karşıya gelecek olan Cimbom 9 maçlık seride 1 kez galibiyet ile ayrılırken 5 kez mağlup oldu. 3 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

11 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray Avrupa Ligi’nde bu sezon 4’ü ön elemede, 6’sı gruplanda 1’i de son 16’da olmak üzere 11 maçta yenilmezken, 5 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Dışarıda gol yemedi

Sarı kırmızılılar Avrupa Ligi’nde gruptaki 3 dış saha maçı ve son 16’daki Barcelona’ya konuk olduğu ilk müsabaka olmak üzere toplam 4 mücadelede gol yemedi.