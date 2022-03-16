Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'den Galatasaray öncesi övgü ve uyarı: 'Bu bir final'

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak olan Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Xavi Hernandez'in sözleri;

Bu maç bizim için de Galatasaray için de final. İlk maçta iyi oynamadık ama yarın kazanmamız gerekiyor. İyi bir durumdayız

GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR

Galatasaray'ın ilk maçtaki gibi planlı şekilde sahada olacağını düşünüyorum ve bu halde bizim de kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

ÇOK KOMPAKT OYNADILAR

Galatasaray'a hakkını vermeliyim. Pena da Camp Nou'da olağanüstü bir maç çıkardı. Çok kompakt oynadılar. Yarın daha iyisini yapmalıyız

HER TAKIMLA REKABET EDEBİLECEK SEVİYEDE

Galatasaray'ın hakkını vermemiz gerekiyor. Avrupa'da her takımla rekabet edebilecek düzeyde bir takım. Ayrıca Domenec Torrent, bizi çok iyi tanıyor ve çok iyi bir teknik direktör. Galatasaray'ın bize sorun çıkaracağını biliyorduk

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ZOR BİR ATMOSFER OLACAK

Çok zor bir atmosfer olacak. Şartlar farklı. Hatta ilk maçtan daha agresif olacaklardır. Bunun bilincindeyiz. Yarın, bizim için önemli bir sınav olacak. Bekleyip, göreceğiz

DAHA AGRESİF OLACAKLARDIR

Tabii ki kazanırsak moralimiz artacak. Kaybedersek tam tersi olacak. Futbol bu şekilde ilerliyor. Yarın için kesinlikle zor bir atmosfer. Şartlar tamamen farklı. Taraftar çok büyük destek verecektir. Hatta belki ilk maçtan da agresif olacaklardır.

AUBAMEYANG: 'KAZANMAK İÇİN GELDİK'

Barcelona'nın devre arasında kadrosuna kattığı Aubameyang da toplantıda açıklamalar yaptı. İşte Gabonlu yıldızın önce çıkan ifadeleri;

TAKIM OLARAK MOTİVEYİZ

Oldukça hazırız. Yarın ne olacağını çok iyi biliyoruz. Çok istekliyiz kazanmak için, takım olarak motiveyiz. Buraya kazanmak için geldik.

ADAPTASYON SÜRECİNİ ÇABUK AŞTIM

Barcelona'da çok çalıştım, oldukça mutluyum. Arkadaşlarım çok yetenekli ve bana yardımcı oldular. Barcelona'da adaptasyon sürecini çabuk aştım

SORUN OLMAYACAK BENİM İÇİN

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Oldukça yetenekli bir takıma geldim. Çok sıkı çalışıyoruz, kendimi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Beklenen seviyeye ulaşacağım. Burada ortada oynuyorum ama solda da kendimi iyi hissettiğim dönemler oldu. Takıma katkıda bulunmak istiyorum. Nerede verimli olacaksam orada oynamak sorun olmayacak benim için.

İLK MAÇTAKİ SAVUNMASI ÇOK İYİYDİ

Bizim için en önemlisi yarın. Buraya kazanmak için geldik. Avrupa maçı için oldukça önem veriyoruz. Galatasaray'ın ilk maçtaki savunması çok iyiydi, yarın ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Çok motiveyiz.

İYİ ATMOSFERLER OLUYOR

Galatasaray'ın stadında oynamak her zaman özel. Çok iyi atmosferler oluyor. Gomis'i de tanıyorum. Çok iyi bir forvet. Çok iyi bir insan gerçekten

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