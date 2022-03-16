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Galatasaray, Barcelona maçı biletleriyle ilgili iddialar için savcılığa suç duyurusunda bulunacak!

#Galatasaray#Barcelona#Bilet
Galatasaray, Barcelona maçı biletleriyle ilgili iddialar için savcılığa suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray Kulübü, Barcelona maçı biletlerinin karaborsaya düşüp fahiş fiyatlara satıldığına dair iddialar için savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

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Galatasaray, Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin biletleriyle ilgili karaborsa iddiaları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Barcelona maç biletleri ile ilgili taraftarlarımızı ve kamuoyunu bilgilendirme gereği hasıl olmuştur.

Barcelona ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde kamuoyuna yansıyan, internet sitelerinde piyasa fiyatının üstündeki karaborsa bilet satışı iddiaları ile ilgili yönetim kurulumuz, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına ivedilikle başvurma kararı almıştır.

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Barcelona maçı bilet satış detayları şu şekildedir:

2020 - 2021 Kombine Mayıs 2020 (3 günlük satış adedi) 1.948 (Pandemi sebebiyle haklarını bu sezona kaydırılmıştır.)

Loca - Vip ve Sponsor (Sezon içerisinde) 4.250

Engelli Bileti 260

Basın Tribünü 284

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Barcelona Kulübü + UEFA Bilet Adedi 580

6 Maçlık Paket Satış Adedi (5 Mart 2022- 13 Mart 2022) 25.354

Barcelona Maçı Öncelikli Satış Adedi (14 Mart 2022 Pazartesi) 10.112

Barcelona Maçı Öncelikli Genel Satış Adedi (15 Mart 2022 Salı) 9.010

GENEL TOPLAM: 51.798

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