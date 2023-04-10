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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ustalarını da efsaneleri de solladı! 1959’dan beri en yüksek rakam...

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ustalarını da efsaneleri de solladı 1959’dan beri en yüksek rakam...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 07:00

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk resmi maçlardaki puan ortalamasıyla sarı kırmızılı kulübün tarihine adını yazdırdı. Maç başı 2.4 ile Süper Lig’in kurulduğu 1959’dan beri en yüksek ortalamayı tutturan G.Saray hocası oldu.

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Bu sezon 30 resmi maçta 72 puan toplayıp tarihe geçen Buruk’tan sonra en başarılı isim, ortalama 2.37 puana ulaşan Coşkun Özarı olurken, Galatasaray’a en çok kupa kazandıran isim olan Fatih Terim 1.99 ortalama yakaladı.

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında çıktığı resmi maçlarda yakaladığı puan ortalamasıyla sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 30 karşılaşmada görev yapan Buruk, 23 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 72 puan toplayıp, 2.4 puan ortalamasına ulaştı. 49 yaşındaki Buruk bu performansıyla Süper Lig’in (eski adıyla Birinci Lig) kurulduğu 1959’dan bu yana Galatasaray’ın başında çıktığı resmi maçlarda en yüksek puan ortalaması yakalayan teknik direktör oldu.

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TERİM 543 MAÇTA BİN 83 PUAN TOPLADI

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Resmi karşılaşmalarda elde edilen puan ortalaması sıralamasında Okan Buruk’u, 1960 yılının ilk 6 ayında çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 45 puan toplayıp (3 puanlı sisteme göre hesaplandı) 2.37 ortalamaya ulaşan Coşkun Özarı takip etti. Buruk ve Özarı’dan sonra en yüksek ortalamaya erişen üçüncü teknik adam, iki kez görev yapan Gheorghe Hagi oldu. Rumen çalıştırıcı, 2004-05 sezonundaki ilk döneminde 47 maçta 33 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle 104 puan alıp, 2.21 puan ortalama yakaladı. Galatasaray’a en çok kupa kazandıran ve en uzun süre görev yapan teknik direktör olan Fatih Terim, takımı çalıştırdığı 4 dönemde toplam 543 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 323 galibiyet, 114 beraberlik alan Terim, 106 kez de sahadan mağlup ayrılıp bin 83 puan topladı ve 1,99 ortalama yakaladı.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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