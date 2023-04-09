Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Mauro Icardi savaşı! Ceza almalı mı, almamalı mı?

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Galatasaray’ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro İcardi’nin, Medipol Başakşehir’e 3-2 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendikleri karşılaşma sonrası İnstagram’dan, ‘Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu’ şeklinde paylaşım yapması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu’nun bu paylaşım nedeniyle İcardi’yi ‘sportmenliğe aykırı hareket’ suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmesi sarı kırmızılı kulüp ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirdi.

FENERBAHÇELİLER OSAYİ’Yİ HATIRLATIP İCARDİ’YE CEZA VERİLMESİNİ İSTİYOR

Sarı lacivertliler, Nijeryalı futbolcuları Bright Osayi-Samuel’in 17 Ekim 2021’de Trabzonspor’a 3-1 yenildikleri karşılaşmadan sonra yaptığı, “Hakemler b.k gibi, tüm ruh halimi mahvetti” şeklindeki İnstagram paylaşımı nedeniyle 3 maç ceza aldığını hatırlatıp, İcardi’nin de aynı şekilde cezalandırılması gerektiğini savunuyor. Diğer taraftan Galatasaraylılar, PFDK’nin geçmişte buna benzer olaylarda verdiği başka bazı kararları örnek gösterip, ceza verilmemesi gerektiğini ifade etti. Sarı kırmızılıların örnekleri şöyle:

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1- 2018’DE TERİM’E 3 MAÇ KESİLDİ JESUS’A CEZAYA GEREK GÖRÜLMEDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçından sonra “Bu ligin sportif anlamda bir gerçekliği yok. Türkiye’de maçlar sahada değil, masada kazanılıyor” dedi, ceza almadı. Buna karşın 6 Kasım 2018’de, dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi kendilerine verilen cezaların açıklanmasına tepki olarak, “Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Schalke’ye destek mesajı da beklerdim” dediği için PFDK’den 3 maç ceza aldı.

2- ARDA TURAN 2 MAÇ MEN EDİLDİ F.BAHÇELİLER PFDK’YE SEVK EDİLMEDİ

Şubat 2021’de Arda Turan’ın Galatasaray soyunma odasında “Fatih Terim s... a...” şeklindeki sözlerini takım arkadaşı Peter Etebo, Snapchat uygulamasından paylaşınca PFDK tarafından 2 maç men cezasına çarptırıldı. Ekim 2022’de Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Serdar Dursun, sosyal medyada yayınlanan, “Şampiyon Fener, en büyük Fener, alkışlayın u... i...” görüntüleri sonrası Galatasaraylılar’ın tepkisine rağmen PFDK’ye sevk edilmediği için ceza da almadı.

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OLASI BİR CEZA DURUMUNDA SÜPER LİG’DE GEÇERLİ OLACAK MI?

Konu ile ilgili tartışmalar bununla da bitmiyor... Mauro İcardi’nin ceza alması durumunda bunun Süper Lig’de uygulanıp uygulanamayacağı konusunda da görüş ayrılıkları var...

G.Saraylılar başta olmak üzere bir kesim, İcardi’nin söz konusu paylaşımı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili yaptığını hatırlatıp, olası bir cezanın Süper Lig’de uygulanamayacağını savunuyor. Karşıt görüştekiler ise, “İcardi’nin eylemi saha dışındaki bir olay olduğu için Galatasaray’ın oynayacağı tüm resmi maçları kapsar, dolayısıyla ligde uygulanabilir” diyor.