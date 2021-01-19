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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Galatasaray taktik çalıştı!

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Galatasaray taktik çalıştı!
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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor ile yarın yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ilk bölümde gruplar halinde dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yaptı.

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Sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan’ın tedavilerine devam edildi.

Emre Taşdemir ise tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde sahada çalıştı.

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Galatasaray taktik çalıştı

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