Galatasaray'dan Mesut Özil transferine cevap! Alexander Sörloth operasyonu...

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla gösterdiği üstün performansla 20 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Almanya'da aradığını bulamadı.

Bundesliga'da çıktığı 14 maçta sadece 1 gol atabilen ve çoğunlukla oyuna sonradan giren 25 yaşındaki santrfor, son karşılaşmada süre dahi alamadı.

Hocası Nagelsmann, Sörloth transferiyle ilgili Alman basınından gelen eleştirilere cevap verirken, "Sörloth'u bir şeyler görmeden transfer etmedik. Özel bir golcü olduğunu biliyoruz, bunu gördük. Potansiyeli ve dinamizmi var, gol içgüdüleri çok iyi. Şu ana kadar oyunumuza adapte olmakta güçlük yaşadı. Sürekli olarak Sörloth için ödenen 20 milyon Euro'yu konuşmanın bir anlamı yok. Kendisini geliştirecek. Bu sadece biraz zaman alacak ve sabretmek gerekecek" demişti.

Avusturya'yı kabul etmedi

Aynı basın toplantısında Ocak ayında başka golcü almayacaklarını da dile getiren Nagelsmann'ın, yönetimle yaptığı görüşmeden sonra bu kararını değiştirdiği belirtiliyor.

Alman medyasında yer alan iddialara göre, Leipzig'in gündeminde iki forvet birden var. Daha önce, Sörloth'un kiralanması halinde, Red Bull'un Avusturya'daki diğer takımı olan Salzburg'a gönderilmesi gündeme gelmişti.

Ancak Norveçli yıldızın Avusturya Ligi'nde oynamaya hiç sıcak bakmadığı ortaya çıkmıştı. Süreci yakından takip eden ve şu ana kadar listedeki golcülerden somut bir sonuç çıkaramayan Sarı-Kırmızılılar, bu hafta Red Bull Leipzig yöneticileriyle bir araya gelerek, Sörloth'u sezon sonuna kadar kiralamak üzere yeni bir teklif sunacak.

İki forvet birden olabilir

Tedavisi İspanya'da süren Falcao'dan umudu kesen, Diagne'nin de istikrarsızlığı sebebiyle bir şampiyonluk yarışını daha kaldıramayacağını düşünen teknik ekip, iyi bir teklif gelmesi halinde her iki golcüyle de yolların ayrılmasına onay vermiş durumda.

Eğer iki tecrübeli futbolcu da takımdan gönderilirse, onların yerine iki forvet takviyesi birden yapılacak. Sörloth da listedeki adaylar arasında ilk sırada yer alıyor. (Fanatik)

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