Galatasaray'ın ikinci İrfan Can Kahveci teklifi ortaya çıktı! Büyük sürpriz...

Ara transferdeki sessizliğini henüz bozamayan Galatasaray'da İrfan Can Kahveci konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir'le ilk yapılan görüşmeden sonuç alamayan Sarı- Kırmızılı yönetim bir kez daha teklif yapma kararı aldı.

13 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Mustafa Cengiz'in birkaç gün içinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile ikinci kez masaya oturması bekleniyor. Gümüşdağ ilk görüşmede 13 milyon Euro talep etmişti.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın yeni teklifi, İrfan Can'ı sezon sonuna kadar kiralamak, sezon sonunda 7 milyon euroluk zorunlu opsiyon ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olacak.





İRFAN CAN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ YÖNETİME BİLDİRDİ

Gümüşdağ'ın bu teklif ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Ancak İrfan Can'ın Galatasaray'a gitme konusundaki isteğinin Başakşehir'in pazarlıktaki elini zayıflatabileceği ifade ediliyor.

Ara transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrfan Can Kahveci, Galatasaray'a gitme konusundaki isteğini Başakşehir yönetimine bildirdi. Genç yıldız hem Fatih Terim hem de Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan faktörü nedeniyle Sarı-Kırmızılı takımı istiyor.

BABASI GALATASARAY'A GİTMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği İrfan Can Kahveci'nin transferi hakkında babası Hacı Bektaş Kahveci açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV'ye konuşan Hacı Bektaş Kahveci, "İrfan Can, Galatasaray'a gitmek istiyor. Daha önce yurt dışı istiyorduk. Sevilla ilgilendi ama beğenmedi. O da olmadı. Göksel Gümüşdağ, 14 milyon euro istiyormuş diye duydum. Ne derece doğru bilemiyorum. Bu paralar bizi şaşırtmıyor. Kulübün bu parayı istemesi normal, onlar da İrfan'ı alırken para verdi. Başakşehir'den artık gitmek istiyor. İrfan Can Fenerbahçeliydi ama dayıları onu Galatasaraylı yaptı. Zamanında rahmetli İlhan Cavcav, Fenerbahçe'den 6 milyon euro istedi. Başakşehir'e 1 milyon 750 bin euroya sattı. Anlayamadık nasıl oldu, nasıl anlaştılar" ifadelerini kullandı.

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