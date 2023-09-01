Son Dakika: Galatasaray, Pogba'yı sağlık kontrolünden geçirdi! Transfer iptal...

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından orta saha transferi için gaz basan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.
ADAYLAR BELLİ OLMUŞTU
Lucas Torreira’nın yanına iyi bir isim almak isteyen sarı-kırmızılılar; Nicolas Dominguez, Thomas Partey, Tanguy Ndombele üçlüsü için görüşmelere başlamıştı.
SON OLARAK HOJBJERG GÜNDEME GELMİŞTİ
Galatasaray Tottenham'ın gözden çıkardığı Danimarkalı Pierre Emile Hojbjerg'i kadrosuna katmak için uğraş veriyor. 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle görüşmeler sürüyor.
AMRABAT, MANCHESTER UNİTED'A YAKIN
Sarı-kırmızılılar, Nordin Ambarabat ile de temasa geçse de oyuncunun, Manchester United'a imza atması bekleniyor.
SÜRPRİZ GELİŞME: POGBA
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın, Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Fransız futbolcunun transferi için hamle yaptığı ortaya çıktı.
KONTROLDEN GEÇTİ AMA...
Kariyerinde birçok önemli sakatlık yaşayan ve çok sayıda maç kaçıran Paul Pogba, Galatasaray'a transferi öncesinde sağlık kontrolünden geçti.
TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ
Yurt dışında kontrolden geçen Pogba'nın kontrollerinde olumsuz bulgulara rastlandı ve Galatasaray, 30 yaşındaki Fransız yıldızın transferinden vazgeçti.
Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 10 maçta forma giyen POGBA, yalnızca 1'inde ilk 11 başladı.