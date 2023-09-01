×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray, Pogba'yı sağlık kontrolünden geçirdi! Transfer iptal...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Pogba
Son Dakika: Galatasaray, Pogbayı sağlık kontrolünden geçirdi Transfer iptal...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 13:33

Galatasaray'ın Fransız yıldız Paul Pogba'yı sağlık kontrolünden geçirdiği ancak raporların olumsuz çıktığı belirtildi.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından orta saha transferi için gaz basan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

ADAYLAR BELLİ OLMUŞTU

Lucas Torreira’nın yanına iyi bir isim almak isteyen sarı-kırmızılılar; Nicolas Dominguez, Thomas Partey, Tanguy Ndombele üçlüsü için görüşmelere başlamıştı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe ve Beşiktaşın UEFA Avrupa Konferans Ligi gelirleri belli olduFenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi gelirleri belli olduHaberi görüntüle

SON OLARAK HOJBJERG GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray Tottenham'ın gözden çıkardığı Danimarkalı Pierre Emile Hojbjerg'i kadrosuna katmak için uğraş veriyor. 28 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüyle görüşmeler sürüyor.

AMRABAT, MANCHESTER UNİTED'A YAKIN

Sarı-kırmızılılar, Nordin Ambarabat ile de temasa geçse de oyuncunun, Manchester United'a imza atması bekleniyor.

Son Dakika: Galatasaray, Pogbayı sağlık kontrolünden geçirdi Transfer iptal...

Haberin Devamı

SÜRPRİZ GELİŞME: POGBA

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ın, Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Fransız futbolcunun transferi için hamle yaptığı ortaya çıktı.

KONTROLDEN GEÇTİ AMA...

Kariyerinde birçok önemli sakatlık yaşayan ve çok sayıda maç kaçıran Paul Pogba, Galatasaray'a transferi öncesinde sağlık kontrolünden geçti.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Yurt dışında kontrolden geçen Pogba'nın kontrollerinde olumsuz bulgulara rastlandı ve Galatasaray, 30 yaşındaki Fransız yıldızın transferinden vazgeçti.

Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 10 maçta forma giyen POGBA, yalnızca 1'inde ilk 11 başladı.

Gözden KaçmasınUEFA ülke puanı sıralamasında farkı açıyoruz İskoçyadan büyük müjde... Fenerbahçe ve Beşiktaş rekor kırdı, Adana Demirspor elendi ama...UEFA ülke puanı sıralamasında farkı açıyoruz! İskoçya'dan büyük müjde... Fenerbahçe ve Beşiktaş rekor kırdı, Adana Demirspor elendi ama...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Pogba

BAKMADAN GEÇME!