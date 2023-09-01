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Son Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi gelirleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Uefa Konferans Ligi
Son Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaşın UEFA Avrupa Konferans Ligi gelirleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 08:49

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin elde edeceği gelirler belli oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını grup aşamasına yazdıran temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kasalarına girecek paralar belli oldu.

Kulüplerin UEFA katsayılarına ek olarak katılım paylarından aldıkları gelir hesaplandığında Beşiktaş 4 milyon 441 bin 500 Euro; Fenerbahçe ise 4 milyon 219 bin Euro gelir elde edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarda alınacak her galibiyete 500 bin Euro, beraberliğe ise 166 bin Euro daha ödenecek.

Grup liderliği 650 bin Euro, grup ikinciliği 325 bin Euro, son 32 turu 300 bin Euro, son 16 turu 600 bin Euro, çeyrek final 1 milyon Euro, yarı final 2 milyon Euro, şampiyonluk ise 5 milyon Euro ile ödüllendirilecek.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Uefa Konferans Ligi

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