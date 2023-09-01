Son Dakika: UEFA ülke puanı sıralamasında farkı açıyoruz! İskoçya'dan büyük müjde... Fenerbahçe ve Beşiktaş rekor kırdı, Adana Demirspor elendi ama...

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Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki yükselişi sürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalması sonrasında; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe de yoluna grup aşamasında devam edecek. Bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise penaltı atışları sonucunda Genk'e mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki en büyük rakiplerinden İskoçya'nın temsilci sayısı ise 3'e düştü. Galatasaray'ın galibiyetiyle önüne geçtiğimiz İskoçya ile puan farkını açmaya başladık.

ADANA DEMİRSPOR ELENDİ AMA...

Adana Demirspor, seri penaltı atışları neticesinde Genk'e elenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalamadı ancak 120 dakikayı önde tamamladığı için ülke puanına bir galiyet katkısı sağlamış oldu. Böylece bir haftada alınabilecek en yüksek puanı hanemize yazdırmayı başardık.

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TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Temsilcilerimizin bu hafta aldıkları sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sıradaki yerini korudu ve hatta İskoçya ile arasındaki puan farkını açmaya başladı. Türkiye'nin puanı 32.600'ye yükselirken; İskoçya ise 31.650'de kaldı.

İSKOÇYA'DAN BÜYÜK MÜJDE

Ülke puanında geçtiğimiz hafta geçtiğimiz İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si elenerek Avrupa'ya veda etti. İskoçya'dan Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Glasgow Rangers ise UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Diğer taraftan Hibernian ve Hearts, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti. Aberdeen ise UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti ancak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Böylece İskoçya'dan 3 temsilci kalmış oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

9. OLMANIN TEK AVANTAJI

Eğer 9. sıradaki yerimiz korursak; 2024-2025 sezonun Süper Lig ikincisi, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'de bir tur az oynayacak ve 2. yerine 3. Eleme Turu'ndan itibaren katılacak.

TARİHE GEÇTİK

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Avrupa kupaları tarihinde temsilcileri bir sezonda en fazla ön eleme galibiyeti alan ülke Türkiye. Fenerbahçe ve Beşiktaş 6 galibiyet elde ederken, Galatasaray 5 kez rakiplerini mağlup etti. Adana Demirspor ise 3 kez sahadan zaferle ayrıldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'TAN REKORLAR

Twente'yi 1-0 mağlup eden ve Avrupa kupalarındaki son yedi maçını kazanan Fenerbahçe, bu turnuvalarda en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu. Avrupa kupaları tarihinde ön eleme aşamalarında iç sahada mağlubiyet yaşamadan en fazla maça çıkan takım ise Beşiktaş olarak kayıtlara geçti.

Avrupa kupalarında 4 kez ile en fazla Dinamo Kiev'i mağlup eden Beşiktaş ayrıca, Avrupa kupalarındaki son altı maçını kazanarak bu turnuvalardaki en uzun galibiyet serisine ulaşmayı bildi.

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İşte UEFA ÜLKE PUANI sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 89.178

2- İspanya: 75.989

3- İtalya: 71.712

4- Almanya: 69.767

5- Hollanda: 55.100

6- Fransa: 52.331

7- Portekiz: 48.316

8- Belçika: 38.400

9- TÜRKİYE: 32.850

10- İskoçya: 31.650

11- Avusturya: 30.000

12- İsviçre: 29.775

13- Sırbistan: 27.375

14: Danimarka: 26.950

15: Norveç: 26.625