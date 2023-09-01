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Son Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekiminde torbalar...

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#Konferans Ligi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Son Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaşın Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekiminde torbalar...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 01:21

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente'yi eleyerek gruplara adını yazdıran Fenerbahçe'ye torba müjdesi geldi. Sarı-lacivertlilerin ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından bu sene Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın gruplarda ülkemizi temsil etmesi kesinleşti.

Sarı-lacivertliler, Twente'yi eleyerek adını gruplara yazdırırken Beşiktaş da Dinamo Kiev engelini geçti.

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ADANA DEMİRSPOR PENALTILARDA KAYBETTİ

Play-off turundaki diğer temsilcimiz ADANA DEMİRSPOR ise Genk karşısında penaltılarla kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

Son Dakika: Fenerbahçe ve Beşiktaşın Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekiminde torbalar...

FENERBAHÇE'YE TORBA MÜJDESİ, BEŞİKTAŞ...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalması kesinleşen takımlarımızın torbaları belli oldu. Kuraya Fenerbahçe 1, Beşiktaş 3. torbadan girecek.

İŞTE KONFERANS LİGİ'NDE TORBALAR VE MUHTEMEL RAKİPLER

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Fenerbahçe, 1. torbada yer aldığı için 2, 3 ve 4. torbada yer alan birer takımla aynı grupta yer alacak.

Kuraya 3. torbadan girecek Beşiktaş ise 1, 2 ve 4. torbadaki birer takımla gruplarını oluşturacak.

1. Torba: FENERBAHÇE, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş

2. Torba: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt

3. Torba: BEŞİKTAŞ, Genk, Zorya, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana,

4. Torba: Zrinjski Mostar, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakiplerinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının kura çekimi, 1 Eylül Cuma günü saat 15:30'da başlayacak.

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#Konferans Ligi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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