Galatasaray, Manchester United karşısında kritik maça çıkıyor! 600 milyonluk dev gelir... | Takımların 11'leri netleşti

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Galatasaray bugün UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son yılların en önemli maçlarından birine dünya devi Manchester United karşısında çıkacak. A Grubu’nda 4 puan ve averajla 3. sırada bulunan Cimbom, Old Trafford’da 3-2 yendiği rakibini bugün de devirmesi durumunda son maçlar öncesi gruptan çıkma yolunda hem önemli bir adım atacak hem de yoluna en kötü senaryoda UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmeyi garantileyecek. Saat 23.00’te ise yine 4 puanlı Kopenhag deplasmanda Bayern Münih’e konuk olacak.

PERFORMANSTAN 3.7 MİLYON EURO

Galatasaray’ın bugün ManU ve son hafta Kopenhag ile yapacağı maçlar hem son 16’ya kalma hem de kulübün ciddi bir gelir elde etmesi açısından da kritik. Öyle ki Cimbom ayak bastı, market ve katsayı gelirlerinden 25 milyon Euro almayı gruba adım attığında hak kazandı. Gruptaki 1 beraberlik ve 1 galibiyet ile de 3.7 milyon Euro performans geliri garantilendi. 2’de 2 yapılması durumunda 5.6 milyon Euro daha alma şansını yakalayacak.

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18.9 MİLYON DAHA KAZANABİLİR

İkinci olup adını son 16 takım arasına yazdırmanın ödülü olan 9.6 milyon Euro da eklendiğinde grup performansı Galatasaray’a 18 milyon 930 bin Euro (yaklaşık 600 milyon TL) daha kazandırmış olacak. Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kaldıktan sonra gerçekleştiren sarı kırmızılılarda, gruptaki performans geliri ve son 16’dan elde edilecek para devre arasında sol bek ve 6 numara transferlerinde yönetimin elini rahatlatması bekleniyor.

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MANU’DA 7 EKSİK BULUNUYOR

Sarı kırmızılılarda Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Davinson Sanchez bugün forma giyemeyecek. 7 eksik oyuncusu bulunan Kırmızı Şeytanlar’da ise kırmızı kart cezalısı Marcus Rashford yanı sıra Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro sakatlıkları nedeniyle yok. Sakatlığını atlatan ve oynayabilecek durumda olduğu bildirilen takımın golcü ismi Rasmus Hojlund’un ise bugünkü karşılaşmada sahada olması bekleniyor.

CiMBOM NASIL TUR ATLAR?

G.Saray 2’de yaparsa rakiplerin alacağı sonuçlara bakmadan gruptan çıkacak. Cimbom bugün kazanır, Kopenhag da Bayern önünde kayıp yaşarsa son maçta Danimarka’da beraberlik bile tura yetecek. Sarı kırmızılar bugün kaybederse son maçta mutlaka Kopenhag’ı yenmek zorunda kalacak ve Manchester United’ın Bayern’e yenilmesini bekleyecek.

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