Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gelişmesi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın evinde İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık yapılan antrenman ısınma ve koşu çalışmaları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez yer almazken, Alanyaspor maçında sakatlığından dolayı oynamayan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ise antrenmana katıldı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.