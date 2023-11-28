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Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gelişmesi

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#Galatasaray#Manchester United#Şampiyonlar Ligi
Manchester United maçı hazırlıklarını tamamlayan Galatasarayda Abdülkerim Bardakcı gelişmesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 19:24

Galatasaray, Devler Ligi A Grubu 5. maçında yarın evinde İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın evinde İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık yapılan antrenman ısınma ve koşu çalışmaları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester United maçının taktiği üzerinde duruldu.

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Antrenmanda sakatlığı bulunan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez yer almazken, Alanyaspor maçında sakatlığından dolayı oynamayan defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı ise antrenmana katıldı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da izledi.

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#Galatasaray#Manchester United#Şampiyonlar Ligi

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