Şampiyonlar Ligi'nde olaylı gece! Halil Umut Meler'i Alper Ulusoy kurtardı, City'den müthiş geri dönüş, PSG-Newcastle maçında tartışmalı penaltı...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta heyecanı, dün gece E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

E GRUBU'NDA LİDERLİK HARİÇ HER ŞEY BELLİ OLDU

E Grubu'nda Lazio, evinde Celtic'i 2-0 mağlup edip gruptan çıkmayı garantiledi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta İtalyan ekibe 3 puanı getiren golleri 82 ve 85. dakikalarda Ciro Immobile attı.

Grubun diğer maçında ise Atletico Madrid, deplasmanda Feyenoord'u 3-1 mağlup etti ve son maçlar öncesi liderlik koltuğuna oturdu.

5. maçlar sonrası Atletico Madrid ve Lazio gruptan çıkmayı garantilerken Feyenoord'un da 3. olarak Avrupa Ligi'ne gitmesi kesinleşti. 1 puanlı Celtic ise son maçlar öncesi Avrupa'ya veda etti.

11 puanlı Atletico Madrid, grubun son haftasında 10 puanlı Lazio ile liderlik maçına çıkacak.

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HALİL UMUT MELER'İ ALPER ULUSOY KURTARDI

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi 5’inci haftasında E Grubu’nda yer alan İtalya Serie A ekibi Lazio ile İskoçya Premiership ekibi Celtic arasında oynanan karşılaşmada düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yaparken, VAR’da ise Alper Ulusoy yer aldı. Halil Umut Meler, karşılaşmada 7 sarı kart çıkarırken, 1 de penaltı için VAR’a gitti. dı. Meler, karşılaşmanın 90+5. dakikasında Celtic lehine penaltı kararı verdi. Sonrasında VAR koltuğunda oturan Alper Ulusoy, penaltı kararı için Halil Umut Meler'i uyardı ve pozisyonu izlemeye davet etti. VAR monitörü önünde pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler, kararından döndü ve penaltıyı iptal etti. Meler'in çaldığı penaltı düdüğü sosyal medyada çok konuşuldu.

'ÖLÜM GRUBU'NDA HESAPLAR KARIŞTI

Borussia Dortmund, PSG, Newcastle United ve Milan'ın yer aldığı ve 'ölüm grubu' olarak adlandırılan F Grubu'nda kritik maçlar oynandı. Borussia Dortmund ile Milan'ın San Siro'da oynadığı maçı konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmanın henüz 6’ncı dakikasında Milan’da Olivier Giroud penaltıdan yararlanamazken 4 dakika sonra Borussia Dortmund, Marco Reus ile 10’uncu dakikada penaltıdan gol buldu: 0-1. Ev sahibi ekip etkili ataklarını sürdürürken ilk yarının bitimine 8 dakika kala Samuel Chukwueze 37’nci dakikada sahneye çıktı ve durumu 1-1’e getiren golü kaydetti. İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar ile geçerken Alman ekibi 59’uncu dakikada Jamie Bynoe-Gittens ile karşılaşmada tekrar öne geçti: 1-2. Konuk ekip üst üste pozisyonlardan sonra 69’uncu dakikada Karim Adeyemi ile farkı 2’ye çıkardı. 1-3. Maçta başka gol olmadı ve karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan Borussia Dortmund’ta milli oyuncu Salih Özcan, 55’inci dakikada Nico Schlotterbeck’in yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Alman ekibi Borussia Dortmund, 3’üncü galibiyetini alırken puanını da 10’a çıkardı ve liderliğini korudu. Borussia Dortmund, 3’üncü galibiyetini alırken puanını da 10’a çıkardı ve liderliğini korudu. İtalyan ekibi Milan ise 2’nci mağlubiyetini aldı ve 5 puanla haftayı sonuncu sırada tamamladı.

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PSG, TARTIŞMALI PENALTIYLA PUANI KURTARDI

Grubun bir diğer karşılaşmasında Fransa Ligue 1 temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United’ı ağırladı. Parc des Princes’ta oynanan karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. Marciniak’ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi. Karşılaşma 1-1’lik beraberlik ile sonuçlandı. Karşılaşmanın ilk bölümleri oyun olarak PSG’nin üstünlüğü ile geçse de maçın 24’üncü dakikasında Newcastle United’ta Alexander Isak’ın attığı gole engel olamadı ve PSG ilk yarı soyunma odasına yenik girdi: 0-1. Maçın neredeyse tamamında rakibine üstünlük kuran Fransız temsilcisi, uzatma dakikalarında 90+6’da ceza sahası içerisinde Dembele’nin pasında topun savunmanın eline çarpması sonucu hakem VAR’dan gelen uyarı sonrası penaltı kararı verdi. Newcastle United oyuncuları karar sonrası topun göğüsten kole çarptığı yönünde hakem Marciniak'a yoğun tepki gösterdi. 90+8. dakikada topun başına geçen Kylian Mbappe, karşılaşmada beraberliği sağlayan golü attı: 1-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 eşitlikle bitti. Bu sonucun ardından ev sahibi PSG, gruptaki ilk beraberliğini aldı ve 7 puanla 2’nci sırada kaldı.

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MANCHESTER CITY, 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ VE LİDERLİĞİ ALDI

G Grubu'nun önemli maçında Manchester City ile Leipzig karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan maça Leipzig harika başladı. Lois Openda'nın 13 ve 33. dakikalarda attığı goller, konuk ekibin ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasını sağladı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, ikinci yarıya farklı başladı. 54. dakikada Erling Haaland farkı 1'e indirdi, 70. dakikada Phil Foden skoru eşitledi, 87. dakikada ise Julian Alvarez ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü attı.

Grubun diğer maçında Young Boys, Kızılyıldız'ı 2-0 ile geçti.

Bu sonuçlarla puanını 15 yapan Manchester City, grubu lider bitirmeyi garantiledi. 9 puanda kalan Leipzig gruptan ikinci sırada çıkacak. 4 puanlı Young Boys, 1 puanı bulunan Kızılyıldız'a karşı ikili averajı aldığı için grubu 3. bitirip Avrupa Ligi'ne gidecek. Sırp ekibin ise Avrupa macerası sona erdi.

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HAALAND TARİHE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'nde 20(14 maç) ve 30(25 maç) gole en hızlı ulaşan oyuncu olan Erling Haaland, Leipzig'e attığı golle 40 gole de en hızlı ulaşan futbolcu oldu. (35 maç)

BARCELONA'DAN LİDERLİK GERİ DÖNÜŞÜ

H Grubu'nda oynanan ilk maçta Shakhtar Donetsk, Antwerp'i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma iddiasını son maça taşıdı.

Grubun diğer maçında Barcelona ile Porto, liderlik mücadelesine çıktı. İlk yarıda üstün taraf olan Porto, 30. dakikada Eduardo Pepe ile öne geçti ancak Barcelona 32. dakikada Cancelo ile cevap verip skoru eşitledi. 57. dakikada sahneye çıkan Joao Felix, takımına galibiyeti ve liderliği getiren golü kaydetti.

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Son maçlar öncesi puanını 12'ye yükselten Barcelona grubu lider bitirmek için büyük avantaj yakaladı. 9 puanlı iki takımdam Porto ve Shakhtar Donetsk, son hafta karşı karşıya gelecek. Puansız olan Antwerp ise Avrupa'ya veda etti.