Galatasaray, İrfan Can Eğribayat için Göztepe ile masaya oturacak

Avrupa’da grubu lider tamamladıktan sonra ligde de çıkışa geçme planları, Sivas yenilgisi ile suya düşen Galatasaray’a maçta sakatlanan Fernando Muslera’dan da kötü haber geldi. 80. dakikada Luyindama ile çarpışıp sahayı sedye ile terk etmek zorunda kalan Uruguaylı file bekçisinin dün çekilen MR’ında sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağlarında esneme tespit edildi. Muslera’nın yaşadığı bu sakatlık sonrası en az 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Gedson ile öncelik genç kalecide

Tedavi ve iyileşme sürecinin en az 8 ila 10 hafta süreceği ortaya çıkan sarı kırmızılıların kaptanının yüzde 100 hazır şekilde mart ayında UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak son 16 maçına kadar dönmesi hedefleniyor. Uruguaylı kalecinin yaşadığ sakatlığı ise devre arası için transfer planlarının da yeniden güncellenmesine neden oldu. Artık sarı kırmızılılarda Gedson Fernandes ile birlikte kaleci transferi listenin ilk sırasına oturdu. Listenin başında ise Göztepe’nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat var.

Göztepe’ye para artı takas önerilecek

Sezon başında da İrfan Can Eğribayat’ı gündemine alan G.Saray oyuncuyu kadrosuna katmakta bu kez kararlı. Sarı kırmızılılar, genç kaleci için Ocak ayında Göztepe ile masaya oturacak. G.Saray, İzmir temsilcisini ikna etmek adına para artı takas formülü ile İrfan Can transferine nokta koymayı hedefliyor. Öte yandan Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ve F.Bahçeli Altay Bayındır sosyal medya hesabından Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Adı G.Saray ile anılan İrfan Can da “Geçmiş olsun abim” paylaşımı yaptı