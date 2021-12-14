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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na La Liga devi Atletico Madrid talip oldu! Devre arasında 14 milyon Euro'ya...

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Atletico Madrid
Galatasarayda Kerem Aktürkoğluna La Liga devi Atletico Madrid talip oldu Devre arasında 14 milyon Euroya...

Galatasaray'da 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu için İspanyol devi Atletico Madrid'in devrede olduğu iddia edildi.

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Sarı kırmızılılarda bu sezon Avrupa Ligi ve Süper Lig'de toplam 11 gole katkıda bulunan (6 gol, 5 asist) Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'nın birçok kulübü takibe alırken Atletico Madrid oyuncu için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.  

İspanyol basınında AS'ın haberine göre, Avrupa Ligi'ndeki performansıyla devlerin dikkatini üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid, Galatasaray'ın kapısını çalacak.

14 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Atletico Madrid'in Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve ocak ayı ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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Haberde, Teknik Direktör Fatih Terim ve yönetimin oyuncuyu takımda tutmak istediği ancak gelen 14 milyon Euro'luk tekliften ötürü de memnun oldukları belirtildi.

Atletico'nun Kerem'i sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Galatasaray'la yakın zamanda masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı kaydedildi.

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Galatasarayda Kerem Aktürkoğluna La Liga devi Atletico Madrid talip oldu Devre arasında 14 milyon Euroya...

G.SARAY KEREM VE MARCAO'YU BIRAKMAK İSTEMİYOR

Galatasaray yönetimi, Avrupa Ligi E Grubu’ndan namağlup lider çıkan takımın bu başarısında büyük payları olan ve ara transferde Avrupa’dan teklif almalarına kesin gözüyle bakılan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu için izleyeceği yol haritasını belirledi.

ASTRONOMİK TEKLİF GELİRSE...

Hürriyet'in ulaştığı bilgiye göre, bu konuda teknik direktör Fatih Terim’le aynı görüşte olan sarı kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmediği taktirde iki futbolcuyu da sezon sonuna dek satmama kararı aldı.

Galatasaray, Marcao ve Kerem’i takımda tutmakla kalmayıp ocak ayında transfer yaparak Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa oynamayı hedefliyor.

KARİYERİNE GÖLCÜKSPOR'DA BAŞLADI

21 Ekim 1998 yılında Kocaeli'nde doğan Muhammed Kerem Aktürkoğlu, kariyerine Gölcükspor'da başladı. 2014 yılında Hisareyn'e, 2015 yılında Medipol Başakşehir'in altyapısına transfer olan futbolcu, 2016 yılında BB Bodrumspor'da bir sezon kiralık forma giydi. Başakşehir Kulübü'ndeki macerası 2018 senesinde biten oyuncu Karacabey Belediyespor'da, 2019-2020 sezonunda ise 24 Erzincanspor'da top koşturdu.

ERZİNCAN'DA PARLADI

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Burada yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, 3. Lig 1. Grup'ta çıktığı 28 maçta 17 kez fileleri sarstı. Kerem Aktürkoğlu, 2019-2020 sezonunda çıktığı toplam 34 resmi maçta ise 20 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

2020-2021 Süper Lig sezonu yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan genç futbolcu, sarı kırmızılı takımda gösterdiği gelişimle Türkiye A Milli Takıma yükseldi. Ay-yıldızlı A Milli forma ile ilk maçına 27 Mayıs 2021 tarihinde çıktı.

2026 YILINA KADAR G.SARAY'DA

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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Atletico Madrid

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